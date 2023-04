Video capta la caída de un rayo sobre el One World Trade Center de Nueva York

Un video captó a la caída de un rayo sobre la parte superior del rascacielos One World Trade Center de Nueva York, en la noche del 1 de abril de 2023.

El fenómeno ocurrió durante una tormenta eléctrica que azotó la ciudad estadounidense. El impacto en la antena del edificio iluminó el cielo nocturno de Manhattan.

El One World Trade Center se encuentra a salvo luego de la caída del rayo al estar diseñado para soportar este tipo de fenómenos.

A Lightning bolt scores a direct Hit on One World Trade Center during a thunderstorm in New York City today.



