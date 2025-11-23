Vicepresidente de Bolivia acusó al Presidente boliviano, Rodrigo Paz

El vicepresidente Edmand Lara volvió a encender el debate nacional al acusar públicamente al presidente Rodrigo Paz de incumplir sus promesas electorales. Lo hizo en medio de una creciente crisis política en Bolivia.

A través de un video en TikTok, su plataforma predilecta desde que era policía, Lara calificó a Paz como un “mentiroso” que no ha resuelto “ningún problema de la gente”.

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Confrontación interna en Bolivia

El enfrentamiento se intensifica en la red social, donde el vicepresidente boliviano es especialmente activo. Desde allí sostuvo que ha “abierto mercados en China, Corea, Japón e India”, aunque sin detallar productos ni fechas, lo cual generó interrogantes en analistas y ciudadanos.

Esta declaración contrasta con la postura del presidente, quien afirmó que no utiliza TikTok y que su prioridad son los “problemas grandes del país”.

Tensiones por promesas incumplidas y estructura del Estado

Lara insistió en que Paz ha fallado en compromisos clave como cerrar la aduana o crear un “salario universal para la mujer”.

Además, aseguró que el empresario Samuel Doria Medina sería el “jefe” político de Paz, lo que añadió más presión al ambiente.

Las fricciones aumentaron con el anuncio del Viceministerio de Coordinación Legislativa y el cierre del Ministerio de Justicia, decisiones interpretadas por el entorno de Lara como un intento por debilitarlo dentro de la estructura estatal.

Protestas, apoyo y búsqueda de diálogo

Las tensiones derivaron en movilizaciones: un grupo de seguidores del vicepresidente marchó en La Paz para exigir que no sea “excluido” de las decisiones gubernamentales.

Mientras tanto, desde la vocería presidencial se aseguró que las reformas buscan evitar que el Estado siga siendo una “bolsa de empleo” y que las atribuciones de Lara no serán afectadas.

Paz, por su parte, envió un mensaje conciliador al señalar que comprende los problemas familiares que habría atravesado su vicepresidente y que el diálogo sigue abierto para priorizar soluciones nacionales.

Un conflicto que marca el inicio del nuevo Gobierno

Desde su ascenso —el 8 de noviembre de 2025— Paz enfrenta un escenario tenso que se ha alimentado de las revelaciones de Lara, quien se hizo conocido por denunciar presuntos casos de corrupción policial antes de ser dado de baja en 2024.

El Ejecutivo aún no se pronuncia sobre las últimas declaraciones del vicepresidente, mientras el país observa cómo esta disputa interna impacta la estabilidad de la administración recién instalada.

Con información de EFE

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