Vente Venezuela exige liberar a presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV) afirmó este martes 6 de enero de 2026 que la liberación de los presos políticos en Venezuela resulta “ineludible”. La organización hizo el pronunciamiento en un escenario marcado por un giro político, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Según la ONG Foro Penal, en el país existen actualmente 863 personas privadas de libertad por motivos políticos.

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El pronunciamiento, difundido a través de la cuenta oficial de Vente Venezuela en la red social X, se produce en medio de lo que el movimiento opositor define como una nueva etapa para el país. El Comité, que actúa bajo el liderazgo de la opositora y nobel de la Paz 2025 María Corina Machado, planteó que cualquier intento de cambio político debe empezar por decisiones concretas en materia de derechos humanos.

Exigencia de liberación total y fin de la persecución

En el comunicado, el Comité exigió el fin de la llamada “puerta giratoria”, una práctica que describe la excarcelación de algunos detenidos seguida del arresto de otras personas. Para Vente Venezuela, esta dinámica impide avances reales y mantiene intacto el aparato represivo del Estado.

La organización sostuvo que la liberación de los presos políticos, por sí sola, no garantiza una transición democrática. Sin embargo, advirtió que resulta imposible hablar de colaboración institucional si no se restituye la libertad a todas las personas detenidas por razones políticas y si no cesan el hostigamiento y la persecución contra la ciudadanía. El Comité insistió en que el proceso debe iniciarse con medidas estructurales orientadas a desmontar un sistema represivo que, según señaló, se ha afianzado durante años en los órganos del Estado.

Asimismo, recalcó que miles de víctimas merecen justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición. El documento aludió a más de 25 años de violaciones sistemáticas de derechos humanos y a la comisión de crímenes de lesa humanidad. En ese contexto, el movimiento afirmó que existen fundamentos suficientes para que la justicia, tanto nacional como internacional, alcance a los responsables.

Llamados a funcionarios, ciudadanos y comunidad internacional

El Comité también dirigió un mensaje a quienes, según indicó, han sido obligados a acatar órdenes ilegítimas. Les pidió que cesen esas conductas y que no participen en acciones destinadas a sostener una estructura criminal que calificó como en descomposición. De igual forma, exhortó a quienes mantienen detenidos a presos políticos, civiles y militares, a que procedan a su liberación inmediata.

El pronunciamiento incluyó un llamado a los ciudadanos dentro de Venezuela para que permanezcan alertas, organizados y firmes en la defensa de sus derechos constitucionales. A los venezolanos en el exterior, la formación política les solicitó continuar movilizados y difundir con claridad y responsabilidad la situación del país ante la comunidad internacional.

En los últimos días, varias ONG se han sumado a la exigencia de liberar a los presos políticos. Este contexto se produce tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas, que incluyó bombardeos en la capital y en estados cercanos.

El lunes, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada tras ser juramentada por su hermano, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento. La designación, ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia, convirtió a Rodríguez en la primera mujer en encabezar el Ejecutivo venezolano, dos días después de la captura de Maduro, quien compareció junto a su esposa ante un tribunal federal de Nueva York y se declaró no culpable de todos los cargos.

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