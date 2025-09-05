El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la Administración del presidente Donald Trump está dispuesta a evaluar “muy de cerca” la posible reapertura de una base militar en Ecuador, a la que describió como un “lugar estratégico” durante su visita a Quito.

Esta declaración fue duramente rechazada por Caracas, que cuestionó tanto el anuncio como la cercanía de Rubio con el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa.

Yván Gil, canciller venezolano, se pronunció al respecto

El canciller venezolano, Yván Gil, expresó que Rubio “escupe mentiras desde territorio sagrado del bolivarianismo” y sostuvo que sus palabras constituyen una ofensa al pueblo de Ecuador y a sus Fuerzas Armadas.

En un mensaje en Telegram, el diplomático cuestionó: “¿Qué pensará Ecuador cuando escucha a Rubio proponer bases militares extranjeras en su suelo, mientras su presidente protege un negocio de drogas disfrazado de política?”. Gil añadió que las declaraciones no solo atacan a Venezuela, sino también a la historia y la dignidad de los pueblos de la región.

En sus declaraciones, el ministro venezolano también calificó de “ironía” la presencia de Rubio junto a Noboa, a quien señaló como “un bananero que ya no exporta frutas sino drogas hacia EE.UU. y Europa con la complicidad de la DEA”.

Caracas recordó que desde 2008, tras la Constitución impulsada por Rafael Correa, Ecuador mantiene la prohibición de bases extranjeras en su territorio, lo que obligó a Estados Unidos a salir de la base de Manta, considerada estratégica para operaciones en el Pacífico Sur.

Gil cuestionó además la política exterior estadounidense y aseguró que Rubio, “en su afán de agredir a Venezuela”, arremete incluso contra la ONU, pese a que existen datos científicos que confirman que el país está libre de cultivos ilícitos.

Según EFE, el ministro acusó a Washington de aplicar una “lógica nazi y gangsteril” para inventar enemigos y justificar fracasos. La visita de Rubio ocurre en paralelo al despliegue militar estadounidense en el Caribe, donde se produjo el ataque contra una lancha que, de acuerdo con el Gobierno de Trump, transportaba drogas y dejó once fallecidos, un hecho que Caracas calificó como un invento.

Con información de EFE