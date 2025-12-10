El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los días de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, están “contados”, en declaraciones que reavivan la tensión bilateral y que se suman a recientes movimientos militares en el Caribe, informó EFE.

Más noticias

Trump no descarta una posible intervención terrestre

Trump no descartó una posible intervención terrestre y evitó detallar el alcance de sus planes respecto al país suramericano.

En una entrevista con Politico, Trump afirmó que Maduro ya no tendría mayor margen político para sostenerse en el poder que ocupa desde 2013. “Sus días están contados”, insistió, según difundió EFE, aunque declinó precisar si Washington considera una operación militar: “No quiero hablar de eso”, dijo.

Las declaraciones coinciden con el inminente acto en el que la opositora María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz en Oslo, mientras el escenario regional permanece marcado por divisiones políticas y por el endurecimiento del discurso contra Caracas.

Dos aviones de Estados Unidos sobrevolaron el Golfo de Venezuela

Este martes, dos aviones estadounidenses F-18 sobrevolaron aguas del Golfo de Venezuela por unos 40 minutos, un gesto interpretado como un aumento de presión. De acuerdo con datos de Flightradar24, los aparatos operaron a unos 160 kilómetros al noreste de Maracaibo. Aunque el Gobierno venezolano no reaccionó directamente, reiteró que el país está dispuesto a “luchar” frente a cualquier agresión.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantiene un plan para responder a “amenazas” externas. A su vez, el canciller, Yván Gil, abogó por una “ofensiva revolucionaria” ante lo que calificó como presiones del “imperialismo”.

Jorge Rodríguez, jefe negociador del chavismo, sostuvo que Venezuela se defenderá “con absoluta certeza” y anunció la intención del país de retirarse de la Corte Penal Internacional, una decisión que calificó como necesaria frente a lo que considera parcialidad del organismo, reportó EFE.

Enlace externo: Venezuela