Venezuela activó una movilización de buques y millones de milicianos ante lo que considera la mayor amenaza en el continente en el último siglo, tras el despliegue militar de Estados Unidos en aguas cercanas al país. El Ejecutivo chavista denunció la intención de provocar un cambio de régimen.

Nicolás Maduro denuncia a Estados Unidos por despliegue militar frente a Venezuela

La Fuerza Armada, la Policía Nacional y los cinco poderes públicos cerraron filas con el presidente Nicolás Maduro tras la recompensa anunciada por Estados Unidos el 7 de agosto por información que conduzca a su captura. Venezuela recibió apoyo de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Honduras e Irán y rechazó las denuncias sobre el Cartel de los Soles.

Buques y tropas en alerta en fronteras y costas de Venezuela por Estados Unidos

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó sobre el despliegue de buques de mayor porte en aguas territoriales como parte de operaciones contra el narcotráfico. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció la movilización de 15 000 efectivos en Zulia y Táchira, y Maduro activó 4,5 millones de milicianos.

El alistamiento se realizó el 23, 24, 29 y 30 de agosto, dentro del Plan Nacional de Soberanía y Paz. Según cifras oficiales, 8,2 millones de ciudadanos se integraron al cuerpo bolivariano, con la expectativa de aumentar la cifra mediante un registro permanente en la plataforma estatal Sistema Patria.

Solicitudes de apoyo a la ONU y la Celac

Maduro pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, interceder para frenar las acciones de Estados Unidos y respetar la soberanía e integridad de Venezuela. Además, Caracas recurrió a la Celac para solicitar un llamado al retiro inmediato de las fuerzas estadounidenses, mientras crece la preocupación internacional por la tensión en la región.

En Caracas y otros estados, simpatizantes del chavismo realizaron marchas y concentraciones. El 30 de agosto, cientos de personas se dirigieron al Cuartel de la Montaña para jurar “defender la patria”. Al día siguiente, más de 1 000 pescadores, militares y funcionarios civiles se concentraron en el Cabo San Román.

Este viernes 5 de septiembre de 2025, milicianos iniciaron la “activación operativa”, y Nicolás Maduro afirmó que Venezuela pasaría a una etapa de lucha armada si es agredida.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes a Venezuela que si sus cazas ponen a las fuerzas de su país “en una situación peligrosa” estos “serán derribados”. La declaración la hizo un día después de que el Pentágono confirmara que dos F-16 venezolanos sobrevolaron el buque destructor USS Jason Dunham, que navegaba en aguas internacionales del Caribe.

“Yo diría que van a meterse en problemas”, declaró Trump tras ser preguntado por los periodistas en el Despacho Oval.

El Pentágono calificó este acto como una “maniobra provocativa” para interferir con las acciones contra el “narcoterrorismo”.

Días antes, EE.UU. atacó una supuesta narcolancha, causando la muerte de 11 traficantes que, según Washington, pertenecían a la organización criminal transnacional Tren de Aragua, a la que relacionan con el Gobierno del venezolano Nicolás Maduro.

