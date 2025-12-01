La conectividad aérea de Venezuela atraviesa un nuevo retroceso tras la revocación de permisos a seis aerolíneas internacionales y la cancelación en cascada de operaciones que siguió a las alertas de seguridad emitidas por Estados Unidos en el Caribe.

Más noticias

Disminución de rutas aéreas y aerolíneas afectadas en Venezuela

Según cifras del sector privado, el país pasó de 105 a 79 vuelos internacionales por semana, una caída del 24,7 % que vuelve a limitar los destinos disponibles para los pasajeros.

El Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) retiraron las concesiones a Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol, luego de que estas compañías suspendieran temporalmente sus vuelos tras las advertencias de la Administración Federal de Aviación (FAA) sobre una “situación potencialmente peligrosa” para sobrevolar el espacio aéreo venezolano y el sur del Caribe.

Una fuente del sector privado aseguró a EFE que Venezuela perdió “toda la conectividad” con Europa, un impacto que se produce pese al pedido de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para que la medida sea reconsiderada. Hasta ahora no se ha confirmado si la revocatoria alcanzará también a Air Europa y a Plus Ultra, que igualmente cancelaron vuelos.

Las rutas que continúan operativas en Venezuela

Aunque la cifra total de frecuencias disminuyó, el país mantiene salidas hacia México (Santa Lucía y Cancún), Colombia (Bogotá), Panamá, Perú (Lima), Curazao, Cuba (La Habana), San Vicente y las Granadinas y Barbados.

Conviasa sigue operando vuelos hacia China (Cantón), Rusia (Moscú y San Petersburgo) y Varadero, según su página web. También continúan las operaciones de Wingo, Satena, Copa y Boliviana de Aviación, además de las aerolíneas venezolanas Rutaca, Laser, Estelar y Venezolana de Aviación.

Reacciones de las aerolíneas

Avianca anunció la suspensión de la venta y operación de vuelos desde y hacia Venezuela. La compañía afirmó que retomará su actividad cuando las condiciones lo permitan.

Air Europa canceló dos frecuencias previstas entre Madrid y Caracas “por motivos ajenos” a la empresa, según publicó en sus redes sociales.

El origen de la crisis de los vuelos

La reducción comenzó después de que Estados Unidos informara sobre el ingreso al Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford el 21 de noviembre.

Luego, Enaire, gestor de navegación aérea de España, recomendó no ingresar al espacio aéreo venezolano hasta el 1 de diciembre, tras un análisis de riesgos.

El Gobierno venezolano concedió a las aerolíneas un plazo de 48 horas para reanudar operaciones, que venció el 26 de noviembre. Tras cumplirse el tiempo, el INAC anunció la cancelación de permisos y acusó a las compañías de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido” por Estados Unidos.

Lea más: Aerolínea cancela sus operaciones con Venezuela hasta el 31 de diciembre

Un historial de caída en la conectividad

El país tenía 352 vuelos internacionales semanales en 2013, considerado su punto más alto.

Esa cifra cayó a 100 en 2019, de acuerdo con la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), debido a la salida gradual de varias compañías, por la imposibilidad de repatriar fondos y por la reducción del mercado.

Comparado con 2013, Venezuela cuenta hoy con un 77,5 % menos de vuelos internacionales por semana.

Información extra: Venezuela

Te recomendamos