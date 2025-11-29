El Gobierno de Venezuela cuestionó este sábado 29 de noviembre de 2025 el mensaje del presidente estadounidense, Donald Trump, quien pidió a aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas considerar que el espacio aéreo venezolano “permanecerá cerrado en su totalidad”.

Más noticias

Caracas denuncia una “amenaza” y califica el mensaje como un acto hostil

La Cancillería venezolana difundió un comunicado en Instagram en el que destacó que, hasta la fecha, se han realizado 75 vuelos de repatriación que trasladaron a 13 956 migrantes, recibidos “con amor y solidaridad absoluta”. Ese proceso forma parte del acuerdo migratorio vigente desde enero, pese a que ambos países no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019.

Para Caracas, esa afirmación implica que Estados Unidos “ha suspendido de manera unilateral los vuelos de migrantes venezolanos” acordados entre ambas naciones a inicios de año.

En paralelo, el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, expresó en Telegram que el Gobierno rechaza “con absoluta contundencia” el mensaje de Trump.

Consideró que la advertencia constituye un acto unilateral y arbitrario, contrario al Derecho Internacional, y la ubicó dentro de una política que describe como una agresión permanente contra Venezuela con “pretensiones coloniales” sobre América Latina.

Gil sostuvo que la declaración representa “una amenaza explícita de uso de fuerza”, prohibida por la Carta de las Naciones Unidas. También señaló que se trata de un intento de intimidación que desconoce la soberanía de su país.

Reclamo por el espacio aéreo y llamado a la comunidad internacional

Las autoridades venezolanas recalcaron que su espacio aéreo está amparado por las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Insistieron en que “ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana” puede interferir o condicionar su uso, por lo que exigieron “respeto irrestricto” a esa jurisdicción.

Caracas pidió a los gobiernos del mundo, a la ONU y a los organismos internacionales rechazar lo que calificó como un acto “inmoral”. El Gobierno de Nicolás Maduro reiteró que no aceptará injerencias ni órdenes de ningún poder extranjero.

El mensaje de Trump y el contexto de tensiones

El presidente estadounidense publicó su advertencia en Truth Social sin precisar detalles sobre el supuesto cierre. El mensaje apareció horas después de que The New York Times revelara que Trump habría mantenido una conversación telefónica con Maduro para explorar un posible encuentro, comunicación que ninguna de las partes ha confirmado.

La revelación ocurrió un día después de que Trump anunciara que sus Fuerzas Armadas actuarán “muy pronto” en territorio venezolano contra presuntos “narcotraficantes”, en medio de un despliegue naval estadounidense en el Caribe.

Advertencias aéreas previas y cancelaciones de vuelos

El 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos pidió extremar precauciones al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe debido a una “situación potencialmente peligrosa”. Esa alerta derivó en cancelaciones de vuelos desde y hacia el país. En respuesta, Venezuela retiró las concesiones de operación a seis aerolíneas internacionales.

La nueva advertencia de Trump se suma a estos episodios y surge en medio de los bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe. Washington defiende esas acciones como parte de su estrategia contra el narcotráfico, mientras Caracas las denuncia como una amenaza directa.

Con información de EFE

Información extra: Donald Trump

Te recomendamos