El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este lunes, 15 de septiembre de 2025, que su Gobierno impulsará la creación de una inteligencia artificial nacional y soberana, con el objetivo de que el país desarrolle herramientas tecnológicas propias y no dependa de plataformas extranjeras.

Durante una visita a una escuela por el inicio del año escolar 2025-2026, el jefe de Estado indicó que la enseñanza de la IA llegará a las aulas “a partir de este año” para que los estudiantes comprendan qué es y cómo debe manejarse.

Nicolás Maduro se refirió a la IA en Venezuela

“Venezuela pronto va a tener su propia inteligencia artificial, soberana, nacional, venezolana, articulada por el mundo, pero alimentada por nosotros”, afirmó Maduro en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión. Sin embargo, no ofreció detalles sobre fechas ni sobre el plan de desarrollo previsto.

El presidente recordó que en noviembre de 2024 ya hizo un llamado para que el país se preparara en el uso de la inteligencia artificial a través de programas educativos y de cooperación con aliados estratégicos como Rusia y China.

Venezuela se prepara para el uso de la IA

En esa ocasión subrayó que el manejo de esta tecnología debía alcanzar el “máximo nivel” en el país e incorporarse de forma transversal en todas las carreras universitarias, desde medicina e ingeniería hasta diseño y ciencias políticas.

Asimismo, Maduro destacó la firma en julio pasado de un memorando de entendimiento con la empresa china iFlytek, especializada en el desarrollo de IA.

Según sus palabras, ese acuerdo significó la entrada de Venezuela “por la puerta grande” a esta tecnología y abrirá un camino de cooperación bilateral. A juicio del Gobierno, el avance en inteligencia artificial puede tener aplicaciones en diferentes sectores, entre ellos la salud, la educación y la gestión pública.

