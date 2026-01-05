La muerte de 32 combatientes cubanos durante un ataque militar de Estados Unidos en Venezuela marcó un nuevo capítulo en la crisis regional. El Gobierno venezolano aseguró que estas personas fallecieron mientras cumplían labores de protección institucional durante la operación que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

La acción militar ocurrió la madrugada del sábado en Caracas y en varios estados del norte del país. Horas después, el Ejecutivo venezolano difundió un comunicado oficial en el que condenó el ataque y destacó la participación de personal cubano en tareas de seguridad.

Cubanos murieron en cumplimiento de su deber

El canciller Yván Gil publicó el pronunciamiento en su cuenta de Telegram la noche del domingo. En el mensaje, el Gobierno afirmó que los combatientes cubanos murieron “cumpliendo su deber” y que actuaban en el marco de la cooperación entre Estados soberanos. Según Caracas, este personal realizaba funciones de protección y defensa institucional.

Venezuela calificó el ataque estadounidense como “criminal e infame”. También expresó su solidaridad con Cuba y agradeció al presidente Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro por el respaldo mostrado tras la operación militar.

De forma previa, Díaz-Canel explicó en redes sociales que militares cubanos cumplían misiones en Caracas. Señaló que esas tareas respondían a solicitudes de organismos venezolanos equivalentes. No aportó detalles adicionales sobre el alcance de esas misiones.

Durante años, expertos y analistas sostuvieron que el círculo más cercano de seguridad de Maduro incluía mayoritariamente a cubanos. Hasta ahora, los gobiernos de Venezuela y Cuba evitaron confirmar públicamente esa información.

Muertes, cifras y consecuencias políticas

El Ministerio del Interior cubano informó que entre los fallecidos hay miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, personal del propio ministerio y personas vinculadas a los servicios de Inteligencia. La institución difundió esa información a través de redes sociales.

Miguel Díaz-Canel expresó públicamente su pesar por las muertes. En un mensaje, habló de “dolor e indignación” y afirmó que los combatientes cayeron mientras enfrentaban a fuerzas estadounidenses. Añadió que protegían al presidente venezolano y a su esposa por solicitud de ese país. El mandatario cubano decretó dos días de luto oficial a partir de la mañana de este lunes.

Desde Washington, Donald Trump declaró que la operación dejó numerosas bajas en el bando contrario. Aseguró que entre los fallecidos había muchos cubanos que formaban parte del esquema de protección de Maduro.

El ataque estadounidense se extendió a Caracas y a los estados de Aragua, Miranda y La Guaira. La operación concluyó con la detención de Maduro y Flores. Fuentes venezolanas citadas por The New York Times indicaron que 80 personas murieron durante el operativo. Funcionarios estadounidenses señalaron que seis soldados de ese país resultaron heridos, aunque el presidente Trump no confirmó los datos. La caída del Gobierno venezolano profundizó la incertidumbre en Cuba, que enfrenta una compleja crisis económica y energética.

Con información de EFE

