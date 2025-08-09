Agencia EFE

El Gobierno de Venezuela acusó a Ecuador de retrasar y no responder a la solicitud de visas para atletas de la delegación Venezolana de Voleibol de Playa. Según Venezuela, se debe a temas políticos.

Según el comunicado oficial, esta situación impide la participación del equipo en el Clasificatorio Mundial. Esta competencia se desarrolla hasta este 10 de agosto y define cupos para los próximos Juegos Olímpicos y Mundiales.

Acusación de violación por parte de Venezuela

La administración de Nicolás Maduro afirmó que la medida “viola el derecho fundamental al deporte”.

Además, “afecta directamente la integridad y el desarrollo deportivo” de los voleibolistas.

El Gobierno venezolano aseguró que este precedente es “peligroso” para el deporte internacional, pues atenta contra valores como la inclusión, la igualdad y el juego limpio.

Llamado a organismos internacionales

En su comunicado, Venezuela hizo un llamado a organizaciones deportivas internacionales para que intervengan y “garanticen una participación justa” en todas las competencias.

El mensaje subrayó la necesidad de evitar la politización del deporte y preservar los valores intrínsecos de la sana competencia, independientemente de las relaciones diplomáticas entre países.

Defensa de los derechos de los atletas

El Gobierno de Venezuela reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de sus deportistas y exigió “respeto irrestricto” a los principios que rigen el ámbito deportivo internacional.

Además, enfatizó que el deporte debe ser un motor de unión entre naciones y no una herramienta para la exclusión o la división.

Contexto del clasificatorio mundial

El Clasificatorio Mundial de Voleibol de Playa es un evento clave para obtener cupos en los Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales.

La exclusión de un equipo por razones ajenas al rendimiento deportivo no solo afecta la competencia, sino que también podría generar tensiones diplomáticas en el entorno deportivo internacional.

