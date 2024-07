Los venezolanos en Ecuador no podrán votar el domingo 28 de julio de 2024 para las elecciones presidenciales de Venezuela.

Esto se debe a que los consulados de Quito y Guayaquil fueron cerrados, por decisión de Nicolás Maduro, quien hizo el anuncio el 16 de abril de 2024.

Venezuela cuenta actualmente, con una población de aproximadamente 29,4 millones de personas. De ellos, 21,4 millones pueden teóricamente sufragar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, tanto dentro como fuera del país, de acuerdo con la agencia Efe.

Sin embargo, debido a los diversos requisitos impuestos por el Gobierno para el registro electoral en el extranjero, solo 69 211 venezolanos en el exterior están habilitados para las votaciones, según la publicación de la agencia Efe

Venezolanos en Ecuador

Para Eduardo Febres Cordero, director de la firma Tu Migrante y exdiplomático, la falta de sufragio es una forma de coartar a los venezolanos el derecho a elegir sus autoridades.

Al no haber sedes diplomáticas, no se sabe cuántos venezolanos que viven en Ecuador están habilitados para las votaciones desde este domingo 28 de julio.

En Venezuela el voto no es obligatorio, por lo que no implica algún tipo de sanción a las personas que no acudan a las votaciones. Tampoco se otorga algún certificado de votación necesario para trámites. “El régimen busca las mil y una maneras de restringir los derechos a los ciudadanos en todos los aspectos”, según información proporcionada por Febres Cordero.

“Es un sentimiento frustrante porque muchos de los que estamos afuera luchamos”. Por ejemplo, yo hice huelga de hambre en Quito para poder hacer mi cambio de residencia y poder sufragar en Ecuador. “Resulta que no lo voy a poder hacer”, indica Luis Magallanes, coordinador Nacional De Voluntad Popular Ecuador.

Colombia, cerca de tres millones de desplazados

Cerca de tres millones de venezolanos viven actualmente en Colombia, convirtiéndolo en el país que más ciudadanos de esa nacionalidad ha acogido.

Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Colombia hay 2,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos. Esto sitúa a este país como el epicentro regional del éxodo venezolano, indica Efe.

España, el país europeo con más venezolanos

España es el país europeo que más migrantes venezolanos acoge. Incluye a muchos líderes opositores que abandonaron Venezuela en los últimos años, de acuerdo con Efe.

Entre ellos están Dinorah Figuera, Antonio Ledezma, Diego Arria y Leopoldo López, quienes forman parte del comando de campaña español de María Corina Machado.

Estos opositores trabajaron en favor de la candidatura de Edmundo González Urrutia.

Perú y la situación de los venezolanos

En Perú residen cerca de 1,5 millones de venezolanos, de los cuales unos 900 000 tienen edad para votar. Según cifras del Consejo Nacional Electoral (CNE) solo 589 están habilitados para votar.

Una publicación de la agencia Efe, la mayoría no pudo inscribirse debido a los obstáculos impuestos por las autoridades, que exigen residencia permanente, pasaporte vigente y cédula de identidad.