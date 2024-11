Un tiroteo cerca del metro de New York afectó el funcionamiento del servicio, este jueves 7 de noviembre de 2024.

Las autoridades investigan este hecho que causó alarma entre los neoyorquinos que ocupaban el metro.

Las autoridades están investigando un tiroteo en el Upper West Side de Manhattan.

El sospechoso huyó en el sistema de transporte público y esto afectó al servicio del metro, hacia el medio día, según informaron medios estadounidenses, según informó la Policía.

La Policía de New York fue alertada de un tiroteo cerca de la calle 68 y Columbus alrededor de las 09:15.

Un hombre de 47 años fue encontrado con un disparo en la pierna y otro en el hombro.

El individuo fue trasladado al hospital y está estable.

Sin embargo, el pistolero aún estaba suelto.

Imágenes publicadas por The New York Times muestran a las personas acostadas en el piso del metro cubriéndose de algún disparo.

La Oficina de Gestión de Emergencias de la ciudad emitió una notificación advirtiendo a las personas que esperen demoras y cambios.

Esto, principalmente, en el servicio de los trenes A, B, C y D en dirección sur entre la calle 72 y la calle 110 en Manhattan.

A man shot another man on the Upper West Side of Manhattan on Thursday morning before fleeing into a nearby subway station, the police said. Subway riders were told to get on the ground and keep their heads down. https://t.co/9lE1W3pT7z pic.twitter.com/U6n3ykFgR9