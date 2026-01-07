El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, negó este miércoles, 7 de enero de 2026, tener conocimiento de supuestas negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela para ofrecer un exilio en territorio turco al depuesto Nicolás Maduro, capturado y trasladado a Nueva York el pasado sábado, 3 de enero de 2026.

Declaraciones de Erdogan se dan en medio de la crisis venezolana

“De eso no hay nada. No nos ha llegado información al respecto”, afirmó el mandatario al responder preguntas de la prensa a la salida de un discurso en el Parlamento de Ankara, según EFE.

Las declaraciones de Erdogan se producen en medio de versiones periodísticas que apuntan a contactos diplomáticos previos para facilitar una salida política a la crisis venezolana.

El diario estadounidense Miami Herald informó en octubre pasado que Washington habría sostenido conversaciones con la entonces vicepresidenta y actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, así como con el general retirado Miguel Rodríguez Torres, con el objetivo de conformar un Gobierno de transición mientras Maduro se exiliaba en Turquía o Catar, según EFE.

En la misma línea, The New York Times publicó el pasado domingo que Maduro habría rechazado en diciembre un ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, para abandonar el poder y aceptar un exilio en Turquía.

De acuerdo con esas versiones, las negociaciones del otoño pasado se realizaron con la mediación de Catar, sin que se haya mencionado una participación directa de Ankara en dichos contactos.

Turquía tiene una relación económica con Venezuela

Turquía mantiene una relación económica y política relevante con Venezuela. Es el cuarto socio comercial del país sudamericano, después de Estados Unidos, China y Brasil, y en el pasado Erdogan ha descrito a Maduro como un “hermano”.

No obstante, la oposición turca criticó el silencio inicial del Gobierno frente a la intervención armada estadounidense y la captura del exmandatario venezolano.

Recién el lunes, Erdogan se refirió de forma velada a la operación, al advertir que su Gobierno “nunca aprobaría un acto que viole la ley internacional” y que el uso de la fuerza por encima del derecho “conduce a inestabilidad global”, declaraciones recogidas por EFE.

Con información de EFE