Una turista falleció tras caer a un abismo mientras intentaba tomarse una fotografía en el distrito de Pozuzo, ubicado en la provincia de Oxapampa, en la selva central de Perú, según informaron fuentes oficiales.

La víctima era una joven de 28 años, proveniente de Lima, de acuerdo con el Comité de Rescate de Defensa y Desarrollo de Pozuzo.

Caída mortal al abismo en el Balcón de Trama

El organismo detalló que el accidente ocurrió este lunes, alrededor de las 11:30 hora local (16:30 GMT), en el Balcón de Trama, un mirador turístico reconocido por sus vistas panorámicas.

Mientras la joven se tomaba una fotografía, cayó de forma accidental por el precipicio, lo que provocó su muerte inmediata.

Rescate del cuerpo de la turista en la selva de Perú y activación de protocolos

El Comité señaló que, ante la emergencia, se activaron los protocolos de respuesta, notificándose al Centro de Salud San Camilo y a la Policía Nacional del Perú – Comisaría Rural de Pozuzo.

Gracias al trabajo conjunto de estas instituciones, se logró recuperar el cuerpo de la joven, cumpliendo con las labores de rescate y asistencia correspondientes.

Con información de EFE.