Lo que debía ser una experiencia relajante en medio de la naturaleza se convirtió en una vivencia traumática para la ciudadana holandesa de 31 años. La turista que solo debía permanecer en un hostal, terminó en una comisaría.

Una turista holandesa de 31 años, jamás pensó que una visita al corregimiento de Minca, en Santa Marta —una zona reconocida por su paz, montañas y ambiente de retiro espiritual de Colombia— terminaría convertida en una amarga experiencia que la hizo pasar del hostal a la comisaría y luego a una clínica.

Según el testimonio de la turista, el hecho ocurrió dentro de un reconocido hostal donde se alojaba, y donde decidió contratar un servicio de masaje relajante como parte de su experiencia turística. El servicio era ofrecido por una persona recomendada por el mismo establecimiento, lo que le dio a la extranjera la confianza para acceder al procedimiento. Aún no sabía que terminaría en la comisaría.

Minca es uno de los destinos más visitados por extranjeros en Santa Marta. Foto:Redes sociales

Toques indebidos y abuso de confianza

Todo transcurría con normalidad hasta que, según la denuncia de la holandesa, el masajista —quien tenía acceso total a su cuerpo— comenzó a tocarla en zonas íntimas sin su autorización. Lo más grave, relata, es que el hombre llegó incluso a pasarle la lengua en partes sensibles, lo que la hizo reaccionar de inmediato, levantarse de la camilla y abandonar el cuarto en estado de angustia.

La turista, alterada, se dirigió a la administración del hostal para contar lo ocurrido. Aunque fue escuchada, asegura que no encontró una respuesta clara ni una acción inmediata frente al comportamiento del supuesto terapeuta. Fue entonces cuando decidió acudir directamente a las autoridades para hablar del abuso sexual.

Este hecho ha sido rechazado por los propietarios de hostales en este corregimiento turístico. Foto:Redes sociales

Denuncia formal ante la Policía

La turista extranjera interpuso una denuncia en la comisaría por abuso sexual ante la Policía de Santa Marta. En la misma, entregó el nombre completo y la cédula del presunto agresor, datos que habían sido registrados por el hostal como parte del protocolo del servicio contratado del hostal.

Con esta información, la mujer en compañía de su esposo espera que las autoridades avancen en el proceso judicial y se tomen medidas penales contra el hombre señalado.

El caso fue asumido por la Fiscalía y por la unidad de delitos sexuales de la Policía Metropolitana, que ya iniciaron las diligencias investigativas y recolección de pruebas sobre el abuso sexual.

Atención médica y psicológica en Santa Marta

Tras colocar la denuncia, la turista fue trasladada a la clínica Perfect Body, donde se le realiza una valoración médica especializada para determinar si hubo acceso carnal violento o lesiones compatibles con abuso sexual.

Además, recibe acompañamiento psicológico, debido al alto impacto emocional del hecho. Según fuentes del centro médico, la extranjera llegó visiblemente alterada, llorando, en estado de shock y con signos de ansiedad. Fue necesario estabilizarla emocionalmente para continuar con los procedimientos clínicos.

“Está siendo tratada bajo el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual”, indicó un profesional del centro asistencial.

Preocupación entre operadores turísticos

Este hecho ha generado alarma entre prestadores de servicios turísticos en Minca. La comunidad teme que casos como este afecten la imagen del corregimiento como destino seguro, especialmente entre visitantes extranjeros, muchos de los cuales buscan experiencias de bienestar como retiros, yoga, masajes y conexión con la naturaleza.

Minca es un lugar muy visitado por turistas extranjeros. Foto:Camila Villamil Navarro

“Esto nos afecta a todos”, expresó una administradora de hostal del sector. “Minca es un lugar de paz. Pero hechos así generan desconfianza. Hay que exigir que quienes prestan estos servicios estén debidamente certificados y vigilados”. Añadió.

Autoridades inician proceso investigativo

La Policía Metropolitana confirmó que el caso ya está en investigación. Aunque no se ha revelado oficialmente el nombre del señalado, se conoce que reside en Santa Marta y prestaba servicios de masaje por encargo en varios hostales de la zona.

La administración del hostal involucrado no ha emitido un pronunciamiento oficial hasta el momento. Se desconoce si tomaron medidas internas respecto al señalado.

Mientras tanto, las autoridades recopilan testimonios y evidencias que permitan establecer la responsabilidad del denunciado. De comprobarse los hechos, este enfrentaría cargos por acceso carnal abusivo y otros delitos relacionados.

Scoutens permanece bajo observación médica. En medio del dolor y la confusión, espera que su caso no quede en la impunidad. Según fuentes cercanas, su mayor preocupación es que otras mujeres puedan ser víctimas del mismo agresor.

“No quiero que esto le pase a otra mujer”, habría dicho entre lágrimas, de acuerdo con uno de los funcionarios que la asistió tras el hecho.