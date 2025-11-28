El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una conversación telefónica con el mandatario venezolano Nicolás Maduro en medio de un clima de creciente tensión política y militar, según confirmó El País con base en información divulgada por The New York Times.

Llamada entre Trump y Maduro fue un gesto de acercamiento

La llamada fue interpretada como un gesto de acercamiento entre Washington y Caracas, aunque aún no se ha concretado la posibilidad de un encuentro presencial entre los dos líderes en territorio estadounidense.

El diálogo ocurrió mientras Estados Unidos refuerza su presencia en el Caribe y Venezuela denuncia movimientos que considera amenazas directas contra el presidente Maduro, según destacó la publicación de El País.

La comunicación abrió una vía diplomática inesperada que contrasta con las acusaciones de narcotráfico que pesan sobre el mandatario venezolano y su entorno militar, de acuerdo con la versión reportada por The New York Times.

En la conversación participaron Trump, Maduro y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien respalda la estrategia de presión sobre el Gobierno venezolano, según señaló El País.

Estados Unidos aumenta la presión con Venezuela

Estados Unidos mantiene una política de doble vía que combina un aumento de presión con la apertura de un canal de diálogo destinado a evitar un conflicto de mayor escala en la región, de acuerdo con The New York Times.

Los detalles específicos de la llamada no han sido revelados por las autoridades estadounidenses, aunque Trump aseguró que su Gobierno actuará “muy pronto” contra presuntos narcotraficantes vinculados a Venezuela.

El anuncio alimentó nuevas incertidumbres sobre la relación bilateral, que permanece marcada por declaraciones ambiguas y movimientos militares que mantienen la tensión en niveles elevados.

