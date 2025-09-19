El Gobierno de Trump exigirá 100 000 dólares para acceder a visas H-1B. La medida busca proteger empleos y salarios de trabajadores estadounidenses.

Según indicó EFE, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió en la red social X un reporte de Bloomberg que detalla que el Gobierno estadounidense pretende implementar esta tarifa para limitar el abuso en las solicitudes y concesiones del visado H-1B.

Asegura que su uso ha reducido el acceso de ciudadanos estadounidenses a ciertos empleos. La medida formaría parte de una proclamación que Trump podría firmar este viernes, según fuentes gubernamentales anónimas citadas por la agencia.

¿De qué se trata la visa H-1B?

El H-1B es un visado de no inmigrante que permite a empleadores de EE.UU. contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas.

En los últimos años, ha sido muy utilizado por empresas del sector tecnológico, incluidas las dirigidas por el magnate Elon Musk. La propuesta de Trump se orienta a controlar el acceso al programa y reforzar la prioridad de empleo para ciudadanos estadounidenses, así como a reducir la dependencia de mano de obra extranjera que podría afectar el mercado laboral interno, detalló EFE.

Además, la administración Trump planea solicitar a la secretaria de Empleo, Lori Chavez-DeRemer, revisar los niveles salariales asociados al programa H-1B. El objetivo es evitar que la presencia de trabajadores extranjeros especializados provoque reducciones salariales para empleados estadounidenses en el mismo sector.

Expertos citados por EFE señalan que esta medida podría impactar especialmente a empresas tecnológicas y startups que dependen de talento extranjero altamente cualificado para sus operaciones y proyectos de innovación.

Aunque la medida aún no se ha implementado, la iniciativa de Trump refleja una postura proteccionista en materia laboral, que combina ajustes económicos con regulaciones migratorias estrictas.

La inclusión de un pago elevado para acceder al H-1B podría desincentivar su solicitud, limitar la movilidad de profesionales extranjeros y generar debates legales sobre la equidad y la competitividad de la economía estadounidense en el ámbito global.

La política también subraya la tensión entre la necesidad de talento internacional y la prioridad que la Administración Trump otorga a la mano de obra nacional.

Con información de Efe