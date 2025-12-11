El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea designar a un general estadounidense para encabezar la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) en Gaza, según reveló este jueves el medio digital Axios, citando a fuentes oficiales de Washington y Tel Aviv.

Influencia de Estados Unidos en Gaza

La decisión, de concretarse, ampliaría de manera significativa la influencia de EE.UU. en las tareas de seguridad y reconstrucción del enclave palestino, de acuerdo con información recogida por EFE.

La creación de esta fuerza internacional fue autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado 17 de noviembre de 2025, cuando se aprobó la resolución que respalda el plan de 20 puntos impulsado por Trump para Gaza.

Ese esquema incluye la reconstrucción del territorio bajo supervisión internacional y la conformación de un gobierno de transición, denominado Junta de Paz, que sería encabezado por el propio mandatario estadounidense, según reportó EFE.

Ataques posteriores del Ejército israelí

La primera fase del plan se puso en marcha en octubre, tras la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás. No obstante, los ataques posteriores del Ejército israelí han provocado la muerte de más de 300 palestinos, según datos citados por EFE, lo que generó cuestionamientos sobre la viabilidad de estabilizar rápidamente la zona.

Dentro del proceso, la liberación de los rehenes capturados por Hamás está prácticamente concluida, a excepción de la entrega pendiente de los restos de un secuestrado fallecido.

El penúltimo cuerpo, correspondiente a un ciudadano tailandés, fue transferido a Israel el 3 de diciembre y repatriado seis días más tarde.

De confirmarse el nombramiento de un general estadounidense al frente de la ISF, Axios sostiene que Estados Unidos asumiría un rol doble: dirigir la Administración transitoria y ejercer el control de la seguridad en Gaza, reforzando así su presencia estratégica en Oriente Medio.

Con información de EFE