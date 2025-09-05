El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el mensaje en su red Truth Social acompañado de una fotografía de Vladímir Putin, Xi Jinping y Narendra Modi durante la visita de ambos líderes a Pekín para asistir a un desfile militar por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, según EFE.

En la ceremonia también participó Kim Jong-un y China presentó misiles y drones avanzados, lo que fue interpretado por Trump como un acto de conspiración en su contra.

Trump indicó que los líderes “esperaban” que él observara la parada militar y añadió: “Me pareció una ceremonia hermosa”, aunque matizó que la verdadera dimensión de su relación con estos gobiernos se sabrá “en una o dos semanas”.

Tensiones entre Estados Unidos y Nueva Delhi

La publicación refleja tensiones crecientes entre EE.UU. y Nueva Delhi tras la decisión de Washington de aumentar los aranceles sobre productos indios hasta un 50 %, en represalia por la compra de petróleo ruso.

Esta medida duplicó el gravamen recíproco del 25 % que se había impuesto desde principios de agosto y ha enfriado las relaciones entre los mandatarios.

Según medios internacionales, el primer ministro Modi evitó en varias ocasiones atender las llamadas de Trump, lo que también motivó la cancelación de un viaje del mandatario estadounidense a India previsto para octubre, en el marco de la cumbre del Quad, un foro de seguridad regional que incluye a EE.UU., India, Japón y Australia.

El mensaje de Trump y la publicación de la fotografía simbolizan la creciente preocupación de Washington por la cooperación entre China, Rusia y la India, mientras su administración busca redefinir alianzas estratégicas en Asia y reevaluar la influencia de Pekín en la región.

La tensión comercial y política con India y la percepción de acercamiento de Nueva Delhi a China podrían marcar un cambio significativo en la política exterior estadounidense hacia el continente asiático.

