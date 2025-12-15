El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva sobre el fentanilo, este lunes 15 de diciembre de 2025.

Las implicaciones de la orden ejecutiva de Donald Trump sobre el fentanilo

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró al fentanilo como “arma de destrucción masiva”.

El Gobierno de Estados Unidos dispuso un refuerzo integral en la lucha contra el tráfico de fentanilo mediante una orden ejecutiva que instruye a varios secretarios del Gabinete a adoptar nuevas medidas.

El documento establece de forma expresa que “el secretario de Guerra, en consulta con la secretaria de Seguridad Nacional, actualizará todas las directivas relativas a la respuesta de las Fuerzas Armadas a incidentes químicos en el país para incluir la amenaza del fentanilo ilícito”, ampliando así el marco de acción militar frente a esta sustancia.

Pete Hegseth y la coordinación de operaciones controvertidas

La disposición coloca en el centro de la estrategia al secretario de Guerra, Pete Hegseth.

El funcionario ha estado en el foco público en las últimas semanas por los polémicos bombardeos a lanchas que ha coordinado.

Washington asegura son lanchas dedicadas al tráfico de narcóticos desde Venezuela, una acusación que el país suramericano rechaza.

La orden ejecutiva refuerza el papel de las Fuerzas Armadas en la respuesta a la amenaza del fentanilo ilícito, al equipararla con incidentes de carácter químico dentro del territorio estadounidense.

Con información de EFE.

