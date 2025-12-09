El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría extender operaciones militares antidroga hacia México y Colombia, según reveló en una entrevista en el programa Politico.

Trump dijo que Nicolás Maduro tiene los “días contados”

Fue consultado sobre acciones contra Venezuela y si estas podrían dirigirse a otros países vinculados a la producción de fentanilo. Trump indicó que “todas las opciones están sobre la mesa”, en Político.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tiene los “días contados” y no descartó una eventual invasión terrestre a Venezuela, según una entrevista difundida este martes por Politico.

La declaración surge tras ser consultado sobre el alcance de las acciones que estaría dispuesto a emprender para forzar la salida de Maduro del poder.

“Sus días están contados”, afirmó Trump, aunque evitó responder directamente cuando se le preguntó si excluiría el uso de tropas estadounidenses en territorio venezolano. “No quiero confirmarlo ni descartarlo. ¿Por qué hablaría de eso con Político, una publicación tan hostil conmigo?”, señaló, sin ofrecer más detalles sobre los planes militares de su administración, de acuerdo con EFE.

Gobierno de Trump no reconoce la legitimidad de Maduro

El Gobierno de Trump, que no reconoce la legitimidad de Maduro y lo acusa de encabezar el llamado Cartel de los Soles, intensificó su presencia militar en el Caribe y el Pacífico bajo la operación Lanza del Sur, cuyo objetivo declarado es combatir el narcotráfico en la región.

Washington asegura que sus fuerzas interceptaron embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas y sostiene que sus acciones buscan frenar lo que califica como “narcoterrorismo”.

Trump reiteró además que “pronto” podrían iniciarse operaciones directas contra redes de narcotráfico dentro del territorio venezolano, elevando la tensión bilateral, de acuerdo con EFE.

Pese al clima hostil, fuentes citadas por The Washington Post revelaron que Trump y Maduro sostuvieron en noviembre una conversación telefónica “cordial”, en la que el líder estadounidense expresó su deseo de que Maduro renuncie, aunque sin fijar plazos estrictos.

Ambos mandatarios habrían coincidido en mantener abiertos los canales de comunicación, concluyó EFE.

