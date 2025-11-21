El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alcalde electo de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, coincidieron en que la reunión que tuvieron este viernes en la Casa Blanca fue “muy productiva”, un encuentro que se produjo tras una tensa campaña electoral llena de ataques entre ambos.

Trump se expresó en un tono cordial con Mamdani

El encuentro en la Casa Blanca permitió que ambos líderes expresaran un tono más cordial y subrayaran su intención de cooperar en temas clave para la ciudad. Mamdani, que asumirá el cargo el 1 de enero de 2026, recalcó que el diálogo se centró en políticas públicas y no en diferencias partidistas.

El mandatario republicano afirmó que confía en que el demócrata podrá desempeñar un buen trabajo y aseguró que los neoyorquinos podrían beneficiarse de un liderazgo renovado.

Trump recordó los desacuerdos previos, pero remarcó que Mamdani podría sorprender tanto a conservadores como a liberales. El alcalde electo sostuvo que la conversación avanzó en asuntos relacionados con la seguridad y con el funcionamiento de los servicios locales. Ambos reconocieron que la responsabilidad principal consiste en responder a las necesidades de la población.

EFE señaló que Mamdani también informó que analizaron los despliegues de la Patrulla Fronteriza en la ciudad y que insistió en la importancia de mantener criterios humanitarios.

Trump coincidió en que el objetivo común es fortalecer una Nueva York “libre de crimen”, lo que implica revisar estrategias y coordinar esfuerzos federales. La rueda de prensa en el Despacho Oval mostró un ambiente más conciliador que el visto durante la contienda electoral, cuando los ataques dominaron el debate público.

La victoria de Mamdani en las elecciones municipales del 4 de noviembre de 2025 representó un hecho histórico. El candidato obtuvo alrededor del 50,6 % de los votos y se convirtió en el primer alcalde musulmán de la ciudad. Su triunfo, frente a figuras como Andrew Cuomo y Curtis Sliwa, abrió expectativas sobre un liderazgo joven y diverso.

