Donald Trump vuelve a usar la desinformación como herramienta política. Esta vez, compartió un video falso en el que aparece el expresidente Barack Obama siendo arrestado por agentes del FBI en el Despacho Oval.

El material, aparentemente generado por inteligencia artificial, fue publicado inicialmente en TikTok y luego difundido en su cuenta de Truth Social. Según The New York Times, esta acción busca desviar la atención del reciente escándalo por los archivos no revelados de Jeffrey Epstein y reactivar el discurso sobre una supuesta conspiración en las elecciones de 2016.

El video muestra a Obama esposado mientras Trump observa sonriente, acompañado de la música de “YMCA” de Village People.

Más adelante, se lo ve con uniforme carcelario, en escenas evidentemente manipuladas. Al inicio, una frase atribuida a líderes demócratas como Joe Biden refuerza el tono del clip, “Nadie está por encima de la ley”.

La estrategia, de acuerdo con The New York Times, forma parte de una maniobra más amplia para mantener activas las teorías de conspiración contra el expresidente Obama y desviar la conversación pública sobre la negativa del Departamento de Justicia a divulgar completamente los archivos de Epstein.

Implicaciones políticas y el uso de inteligencia artificial en campañas

El uso deliberado de videos falsos por parte de Trump refleja cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta de manipulación electoral. Según analistas citados por The New York Times, esta publicación busca reforzar el sentimiento de persecución entre sus seguidores más leales, al tiempo que intenta socavar la legitimidad del expresidente Obama y la institucionalidad del Partido Demócrata.

La publicación del video coincidió con una entrevista de Tulsi Gabbard en Fox News, donde volvió a denunciar una presunta “conspiración traidora” del gobierno de Obama en 2016. Aunque informes de inteligencia desmienten interferencias rusas en la votación, Trump y sus aliados insisten en relanzar estas narrativas sin pruebas sólidas.

A la vez, el escándalo por los archivos de Epstein sigue incomodando a sectores del movimiento MAGA. Algunos de sus partidarios comenzaron a cuestionar las decisiones de Trump sobre el tema, generando tensiones internas. En ese contexto, el video manipulado de Obama parece diseñado para recuperar control narrativo y cohesión entre su base.

Uso de las tecnologías de Trump para manipular el discurso político

Según Santiago Carranco Paredes, profesor y coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), este acto es una muestra alarmante de cómo Trump utiliza las tecnologías emergentes para manipular el discurso político.

Para Carranco el uso de IA para atacar a un exmandatario refleja no solo una falta de regulación legal, sino también una pérdida de valores democráticos y morales esenciales.

“Sin directrices claras, esta desinformación digital representa un atentado contra la democracia y una peligrosa distorsión de la libertad de expresión, instrumentalizada con fines personales“, afirma el experto.

