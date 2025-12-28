El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no existe un plazo definido para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero aseguró que, tras una conversación telefónica sostenida este domingo con su homólogo ruso, Vladímir Putin, percibe “seriedad” para alcanzar un acuerdo.

Según EFE, Trump sostuvo que un eventual acuerdo es necesario debido al elevado número de víctimas que sigue dejando la guerra en Europa del Este.

Desde la perspectiva de la política exterior estadounidense, el mandatario remarcó que las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania son complejas, pero consideró que existen bases suficientes para avanzar hacia una salida negociada que reduzca la escalada militar y el impacto humanitario del conflicto.

Reunión clave entre Trump y Zelenski en Florida

Las declaraciones del presidente estadounidense se dieron antes de iniciar su reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en su residencia de Mar-a-Lago, ubicada en Palm Beach.

El encuentro comenzó este domingo 28 de diciembre con un apretón de manos y tiene como eje central la propuesta de paz de 20 puntos impulsada por Washington para poner fin a la guerra con Rusia.

Trump señaló que el diálogo con Zelenski será determinante para evaluar la viabilidad de un acuerdo y adelantó que, una vez concluida la reunión, retomará contactos tanto con Putin como con líderes europeos.

La diplomacia internacional se reactiva así en un momento decisivo, marcado por la presión de aliados occidentales y el desgaste prolongado del conflicto armado.

Una propuesta de paz bajo presión internacional

El plan de 20 puntos, presentado esta semana por Zelenski, busca sentar las bases para un cese de hostilidades y una garantía de seguridad para Ucrania.

Antes de viajar a Florida, el mandatario ucraniano sostuvo reuniones con socios estratégicos, incluido el primer ministro de Canadá, Mark Carney, como parte de una ofensiva diplomática para sumar respaldos.

Trump reconoció que la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido “difícil” de resolver, pero insistió en que el actual momento político abre una oportunidad. “Creo que tenemos las bases para un acuerdo”, afirmó, sin precisar si la reunión de este domingo derivará en resultados concretos a corto plazo.

Zelenski: sanciones y defensa aérea como ejes clave

Desde su cuenta en X, Zelenski expresó su esperanza de que antes de finalizar 2025 se tomen decisiones importantes para su país, con el apoyo de las naciones que participan en las negociaciones de paz. El presidente ucraniano subrayó que la presión internacional sobre Rusia, a través de sanciones efectivas y medidas políticas, será determinante para avanzar hacia el fin de la guerra.

El mandatario también alertó sobre la intensidad de los ataques recientes, señalando que Rusia lanzó más de 2.100 drones, 800 bombas aéreas guiadas y 94 misiles en los últimos días. A su juicio, estas acciones demuestran que Moscú no tiene un interés real en la paz, pese a los contactos diplomáticos en curso.

Un escenario abierto para la negociación

Trump calificó su conversación previa con Putin como “muy productiva”, aunque evitó detallar compromisos concretos.

La comunidad internacional observa con cautela estos movimientos, conscientes de que cualquier avance dependerá de la voluntad política de las partes y del respaldo coordinado de Estados Unidos y Europa.

Mientras tanto, la reunión en Mar-a-Lago se perfila como un punto de inflexión en los esfuerzos por detener una guerra que ha redefinido la seguridad global y la geopolítica contemporánea.

