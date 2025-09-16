El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes, 16 de septiembre de 2025, que las fuerzas estadounidenses atacaron una tercera embarcación en aguas cerca del mar Caribe y no dos, como hasta ahora había dicho.

Trump declaró en su plataforma que las Fuerzas Armadas efectuaron un segundo ataque cinético el lunes, 15 de septiembre de 2025, y que posteriormente se atacó una tercera embarcación, en operaciones que, según el mandatario, se desarrollaron en aguas internacionales y tenían por objetivo grupos vinculados al narcotráfico.

En el segundo ataque, Estados Unidos hundió una lancha con tres hombres

Trump precisó a la prensa en el Despacho Oval que el segundo ataque hundió una lancha que transportaba a tres hombres de nacionalidad venezolana, a los que calificó de “terroristas”, y aseguró que nadie de las fuerzas estadounidenses resultó herido. Además, mostró un video de la operación que, según dijo, prueba que la embarcación llevaba cargamentos de cocaína y fentanilo, y que parte del material quedó esparcido en el mar.

La Casa Blanca afirmó que una primera embarcación ya fue destruida el, 2 de septiembre de 2025, con once ocupantes supuestamente vinculados al Tren de Aragua, información que el Gobierno de Nicolás Maduro negó y condenó como agresión.

Tensión entre Estados Unidos y Venezuela

El nuevo ataque se produce en un contexto de tensión entre Washington y Caracas por el despliegue militar estadounidense en la región y las acusaciones mutuas sobre actividades delictivas transnacionales.

El Ejecutivo de EE.UU. ofreció una recompensa millonaria por información que conduzca a la captura de altos dirigentes venezolanos, mientras que el presidente Nicolás Maduro respondió que las comunicaciones con Estados Unidos están “deshechas” y advirtió que Venezuela se halla “más preparada” ante cualquier eventualidad.

La escalada renovó las críticas internacionales sobre el uso de la fuerza en alta mar y la necesidad de coordinación multilateral en la lucha contra el tráfico de drogas.

EFE agregó que fuentes consultadas por la agencia confirmaron detalles del operativo y señalaron que las autoridades marítimas y judiciales de la región analizan las implicaciones legales del empleo de fuerza en alta mar.

Organismos internacionales pidieron aclaraciones formales y ofrecieron colaborar en la investigación sobre el tráfico de estupefacientes y la verificación de los hechos, según la misma agencia. La región reclama transparencia, pruebas y un proceso judicial claro.

Con información de Efe