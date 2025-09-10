El presidente Donald Trump condenó el ataque mortal contra una refugiada ucraniana en Charlotte y responsabilizó a los demócratas por la violencia en Estados Unidos. El caso conmociona al país por el trasfondo político y social que rodea el crimen.

Más noticias

Trump expresó su repudio al crimen de la mujer ucraniana

El mandatario se pronunció el lunes, 9 de septiembre de 2025, tras conocerse el asesinato de Iryna Zarutska, una joven de 23 años que llegó como refugiada a Estados Unidos y que fue atacada con un cuchillo en un tren ligero de Charlotte, en Carolina del Norte.

Según la información difundida por EFE, Trump utilizó su cuenta en Truth Social para expresar su repudio al crimen y para vincularlo con las políticas judiciales impulsadas por sus rivales políticos.

El ataque ocurrió el pasado 22 de agosto de 2025, aunque la indignación creció en los últimos días después de que circularan en redes sociales imágenes del momento previo al apuñalamiento, captadas por las cámaras de seguridad del transporte público.

¿Quién es el presunto agresor?

El presunto agresor fue identificado como Decarlos Brown Jr., de 34 años, quien, de acuerdo con la Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), cuenta con antecedentes penales y fue arrestado en 14 ocasiones antes del homicidio.

Trump aseguró que Brown, descrito como un hombre con “problemas mentales”, había sido beneficiado por decisiones judiciales que permiten la liberación bajo fianza sin efectivo.

En su mensaje, el mandatario responsabilizó directamente al exgobernador demócrata Roy Cooper, quien dejó el cargo en enero y ahora busca un escaño en el Senado. Al mismo tiempo, llamó a sus seguidores a respaldar al republicano Michael Whatley en los próximos comicios estatales.

La justicia local actuó con rapidez y una jueza del condado de Mecklenburg ordenó que el acusado permanezca detenido sin opción de fianza.

Evaluación sobre la competencia mental del presunto agresor

Además, dispuso una evaluación sobre su competencia mental, la cual fue ratificada a finales de agosto tras un pedido de su defensa. Según medios citados por EFE, el caso se mantiene bajo estricta observación, tanto por la gravedad del crimen como por la repercusión política que ha generado.

Trump, que en agosto tomó el control federal de la seguridad en Washington D.C., argumenta que hechos como el de Charlotte son una muestra del “crimen sin precedentes” que atraviesan ciudades administradas por demócratas.

El presidente insistió en que replicará medidas de intervención federal en otras jurisdicciones bajo el argumento de proteger a los ciudadanos frente a la violencia urbana.

Enlace externo: Ucrania