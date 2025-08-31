Donald Trump tiene todas las cartas para jugar frente Nicolás Maduro, en su plan estratégico destinado a fortalecer la seguridad de Estados Unidos. Así lo señala el portal Infobae, este domingo 31 de agosto.

“Para terminar con el Cartel de los Soles, todas las alternativas están en el mazo. Menos la invasión terrestre”, explicaron a Infobae en la Casa Blanca.

“Muchos países caribeños y de la región han aplaudido las operaciones y esfuerzos antidrogas de la administración, y el presidente (Donald Trump) está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”. Esto señaló la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Estrategia de seguridad diseñada por Marco Rubio

La iniciativa de Trump para enfrentar al Cartel de los Soles fue diseñada por el secretario de Estado, Marco Rubio. Esa iniciativa incluye a toda la administración republicana, que busca fortalecer la seguridad del territorio americano frente al trafico ilegal de fentanilo y cocaína.

El régimen venezolano, según la administración Trump, se sostiene por el flujo de millones de dólares que se obtienen por el contrabando constante de drogas, oro, armas y tierras raras.

Esos fondos millonarios son distribuidos en favor de Maduro y sus socios en las Fuerzas Armadas, el establishment local y el aparato represivo que viola todos los derechos humanos en Venezuela.

Sin los millones de dólares de la corrupción, Maduro tiene los días contados.

Y el cerco montado por la Casa Blanca apunta a terminar con el Cartel de los Soles, que encabeza Maduro y ejecuta la mayoría de las operaciones de contrabando.

La mayoría de las operaciones ilegales de la dictadura de Venezuela se consuman por mar y aire, y el despliegue ordenado por el Pentágono tiene como objetivo asfixiar el contrabando a cargo del Cartel de los Soles.

Entonces, el plan diseñado por Rubio tiene su lógica interna: primero la seguridad de Estados Unidos, y como consecuencia directa de ese objetivo estratégico, se afectaría la debilidad estructural de Maduro, que ya no podrá pagar por lealtad política en Caracas.

La flota desplegada por el Pentágono en aguas internacionales frente a Venezuela, intentará asfixiar las operaciones ilegales del Cartel de los Soles.

Ofensiva diplomática en Latinoamérica de forma paralela

Junto al despliegue militar en aguas internacionales del Caribe, la Casa Blanca inició una ofensiva diplomática en América Latina para fortalecer su estrategia ante los carteles del narcotráfico.

En primer lugar, Ecuador designó al Cartel de los Soles como organización terrorista, en un gesto político que exhibe la profundidad de su relación diplomática con Estados Unidos.

Un día más tarde a la decisión de Ecuador, Paraguay también designó al Cartel de los Soles como organización terrorista.

Pero la ofensiva diplomática de la Casa Blanca contra Maduro y el Cartel de los Soles no terminó en Asunción.

A continuación, Argentina se sumó a la lista de Estados Unidos, Ecuador y Paraguay: incluyó al Cartel de los Soles en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Países aliados de la administración Trump, entre ellos Ecuador

Durante un acto en la Casa Blanca, Rubio hizo un balance regional respecto a las medidas para enfrentar al Cartel de los Soles, que trafica en la región y tiene vínculos sólidos con Rusia, China e Irán.

El secretario de Estado enumeró que Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y Tobago y Argentina se sumaron o expresaron su disposición a cooperar con Washington en la lucha contra el narcotráfico.

“Estamos construyendo una coalición internacional contra este flagelo”, destacó Rubio.

Y completó: “El propósito no es solo detener el ingreso de narcóticos, sino llevar esta batalla al escenario internacional para enfrentar a quienes están detrás de este veneno asesino”.

¿Esta estrategia marca una fractura geopolítica en la región?

La estrategia de seguridad nacional de EE.UU. podría causar una fractura geopolítica en América Latina por los alineamientos diplomáticos de ciertos países.

Brasil, Bolivia, Cuba, Colombia, Honduras y Nicaragua apoyan a Maduro, pese a sus vínculos con el narcotráfico y su sistemática violación a los derechos humanos en Venezuela.

En cambio, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá podrían sumarse al bloque de países que designó al Cartel de los Soles como organización terrorista.

Canadá, Chile, México y Uruguay exhiben -hasta ahora- una posición neutral.