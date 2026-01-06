Trump se burla de los bailes de Maduro tras su captura y proceso judicial en Nueva York

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló públicamente de Nicolás Maduro este martes 6 de enero de 2026. Lo hizo durante un discurso ante congresistas republicanos en el Centro Kennedy, en Washington. Trump se refirió a los bailes que el líder venezolano realizaba en actos públicos antes de su captura y procesamiento en Nueva York por las autoridades estadounidenses.

Más noticias

Trump habló del tema mientras su Administración endurecía las amenazas contra Maduro. El mandatario estadounidense aseguró que el dirigente venezolano intentaba imitar su estilo al bailar. También lo calificó como una persona violenta y lo acusó de haber causado la muerte de millones de personas, en una de sus declaraciones más duras desde la captura del exmandatario venezolano.

Trump critica los bailes de Maduro y justifica la operación

Durante su intervención, Trump afirmó que Maduro se subía a los escenarios para burlarse de él. Según dijo, el dirigente venezolano intentaba copiar su baile característico. Sin embargo, insistió en que esa actitud contrastaba con lo que calificó como un historial de violencia. Trump sostuvo que Maduro había torturado personas y reiteró esa acusación ante los legisladores republicanos.

De acuerdo con una publicación del New York Times, los bailes de Maduro habrían influido en la decisión final de la Casa Blanca. El medio señaló que algunos asesores de Trump perdieron la paciencia tras ver al presidente venezolano bailar al ritmo de consignas como “no war; yes peace” o “no crazy war”. Para el círculo cercano del mandatario estadounidense, esos gestos representaban una burla directa a las presiones de Washington para que abandonara el poder.

Esa percepción llevó, según el reporte, a que Trump diera luz verde a la operación militar que culminó con la captura de Maduro. Las fuerzas estadounidenses ejecutaron la acción entre la madrugada del viernes y el sábado, en Caracas.

Escalada de tensiones y primeras declaraciones judiciales

A finales de 2025, en medio del aumento de las tensiones entre Caracas y Washington, Maduro participó en varios actos públicos. Lo hizo tanto en el Palacio de Miraflores como en marchas oficiales. En esos eventos, bailó al ritmo de remixes creados con fragmentos de sus propios discursos. Incluso dedicó a los estadounidenses un fragmento de la canción Imagine, de John Lennon.

Trump, por su parte, recordó que él también ha protagonizado momentos virales con su baile. Mencionó, entre otros episodios, su participación durante la celebración del sorteo del Mundial de Fútbol, en diciembre pasado.

En el mismo discurso, el Presidente estadounidense volvió a elogiar la incursión en Venezuela. Reiteró que Maduro dirigía prácticas de tortura y afirmó que existía una cámara de tortura en el centro de Caracas. Según Trump, ese lugar ya está siendo clausurado tras la operación.

El lunes, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Ambos se declararon no culpables de todos los cargos que enfrentan. La audiencia se realizó 48 horas después de su captura en Caracas, marcando el inicio formal del proceso judicial en Estados Unidos.

Enlace externo: Nicolás Maduro

Te recomendamos