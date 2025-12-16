El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, amplió la prohibición total de viajes a siete países y a la Autoridad Nacional Palestina, este martes 16 de diciembre de 2025.

Donald Trump amplió este martes la lista de países sujetos a una prohibición total de viajes, que ahora incluye a siete nuevas naciones, entre ellas Siria, además de personas que utilicen documentos de la Autoridad Nacional Palestina.

La decisión fue adoptada tras un atentado ocurrido en noviembre en Washington, perpetrado por un asilado afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional, en el que uno de ellos perdió la vida.

Países con veto total y restricciones parciales

Mediante una orden ejecutiva, Trump justificó la medida por seguridad nacional y dispuso restringir por completo la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de Burkina Faso, Laos, Mali, Níger, Sierra Leona, Sudán del Sur y Siria.

La disposición también veta el ingreso de personas que utilicen documentos de viaje emitidos o avalados por la Autoridad Nacional Palestina, cuyos funcionarios ya habían visto denegados sus visados para asistir a la Asamblea General de la ONU en septiembre.

Además, el mandatario impuso restricciones parciales a ciudadanos de Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

Antecedentes y alcance de la medida

En junio pasado, Trump ya había decretado un veto total para los nacionales de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, países que permanecen en la lista.

Asimismo, se mantienen las restricciones parciales impuestas previamente a Burundi, Cuba, Togo y Venezuela.

Con esta ampliación, 19 países quedan sujetos a una prohibición total de viajes a Estados Unidos, además de la Autoridad Nacional Palestina, mientras que otros 19 enfrentan limitaciones parciales.

Argumentos oficiales y caso del atacante

La orden presidencial sostiene que las restricciones son necesarias para impedir la admisión de nacionales extranjeros sobre los cuales el Gobierno estadounidense carece de información suficiente para evaluar los riesgos que representarían para el país.

El presunto atacante, Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que llegó asilado a Estados Unidos en 2021 tras haber cooperado con la CIA en Afganistán, se declaró no culpable de los cargos que enfrenta.

