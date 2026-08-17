Trump amenaza a Omán con bombardeos si interfiere en el diálogo con Irán por Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes, 17 de agosto de 2026, con bombardear “sin piedad” a Omán si el país árabe interfiere en las conversaciones entre Washington y Teherán sobre el control del estrecho de Ormuz.

Trump hizo la advertencia durante una entrevista con la cadena Fox News. Sus declaraciones ocurrieron después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, informara que Irán alcanzó un acuerdo con Mascate para establecer rutas marítimas seguras a través del estrecho de Ormuz. Este paso estratégico resulta clave para el transporte de una parte importante de los hidrocarburos que se exportan en el mundo.

Trump advierte a Omán por su papel en las conversaciones

“Si Omán se interpone (en el diálogo con Irán), los bombardearemos sin piedad”, afirmó Trump durante la entrevista. El mandatario estadounidense vinculó así cualquier intervención de Omán con una posible respuesta militar.

Las declaraciones surgieron en un momento de tensión entre Washington y Teherán. Las hostilidades entre ambos países se reanudaron y Trump sostiene que Estados Unidos controla por completo el estrecho de Ormuz mediante un bloqueo militar.

Sin embargo, Irán mantiene cerrado el estrecho, según el texto. La situación mantiene la atención sobre esta vía marítima, por donde circula una parte importante de los hidrocarburos que llegan a los mercados internacionales.

El portavoz iraní Ismail Baghaei aseguró previamente que Teherán alcanzó un acuerdo con Mascate para establecer rutas marítimas seguras a través de Ormuz. Trump, en cambio, advirtió que cualquier intervención de Omán en el diálogo con Irán provocaría una respuesta contundente de Washington.

Trump afirma que existe un canal de diálogo con Irán

Durante la misma entrevista con Fox News, Trump también aseguró que existe un canal de comunicación extraoficial para las conversaciones de paz con Irán. Según el mandatario, ese canal funciona a través de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El Gobierno iraní niega de forma insistente que exista ese canal de comunicación. Pese a esa negativa, Trump sostuvo su afirmación durante la entrevista.

El presidente estadounidense también endureció su mensaje contra el Gobierno de los ayatolás. Trump afirmó que las autoridades iraníes deberían “izar la bandera blanca” de la rendición.

Las declaraciones de Trump coinciden con la fecha en que expira el plazo de 60 días establecido en el memorando de paz que Teherán y Washington firmaron el 17 de junio.

Ambos gobiernos fijaron entonces un periodo de dos meses para negociar varios asuntos. Entre ellos estaban el posible levantamiento de las sanciones contra Teherán, el programa nuclear iraní y la situación en Líbano y Gaza.

Sin embargo, las conversaciones entre Washington y Teherán terminaron estancándose. El plazo llegó a su fin mientras persisten las diferencias entre ambas partes y continúa la tensión alrededor del estrecho de Ormuz.

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