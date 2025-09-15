Trump explicó que las imágenes y la evidencia mostraron cargamento disperso por el océano y que su administración registró los movimientos y el punto de salida de la embarcación.

Más noticias

Trump defendió la acción militar como necesaria

El mandatario añadió que con los dos ataques realizados ya “no hay barcos en el océano” vinculados a estas redes y defendió la acción militar como necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

El presidente admitió que la medida afectará al negocio pesquero, pero sostuvo que el sacrificio es imprescindible para detener las drogas que, según dijo, “pueden matar a estadounidenses”.

Tres ocupantes de la segunda lancha murieron

Estados Unidos aseguró que la embarcación transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos, anunció el presidente Trump, quien aseguró que los tres ocupantes, a los que calificó de “terroristas”, murieron en el ataque.

Trump afirmó además que durante la operación no hubo bajas entre las tropas norteamericanas y que los tres ocupantes de la segunda lancha murieron.

El ataque se produce tras la destrucción de una primera lancha a comienzos de septiembre, atribuida por Washington al grupo Tren de Aragua, y en un contexto de fuerte tensión con Caracas, que negó las acusaciones y condenó las incursiones.

La Administración estadounidense acusa a altos cargos venezolanos de vínculos con el narcotráfico, algo que el Gobierno venezolano rechaza.

Trump se refirió a las bolsas de cocaína y fentanilo

En su intervención desde el Despacho Oval, Trump afirmó “Tenemos pruebas. Todo lo que tienes que hacer es mirar el cargamento que estaba desperdigado por todo el océano: grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todos lados”.

El mandatario dijo que las fuerzas estadounidenses registraron la salida de las embarcaciones y que documentaron las operaciones con grabaciones. Trump sostuvo que ordenó las acciones al Comando Sur y que busca detener el paso de drogas que, según él, “contaminan” a la sociedad.

Añadió que la acción busca enviar un mensaje claro contra las rutas de narcotráfico y que Washington mantendrá operaciones hasta eliminar estas redes. Caracas calificó las acciones de agresión y exigió explicaciones, mientras organismos internacionales llaman a la prudencia.

Enlace externo: Venezuela

Con información de Efe