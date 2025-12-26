El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este viernes, 26 de diciembre de 2025, que el plan de paz de 20 puntos negociado con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, para poner fin a la guerra de Rusia y Ucrania debe contar con su aprobación para salir adelante.

Donald Trump tiene la última palabra respecto al plan de paz

“(Zelenski) no tiene nada hasta que yo lo apruebe. Así que veremos qué tiene”, afirmó Trump en una conversación con el portal Politico, en la que dejó claro que se reserva la última palabra sobre la propuesta impulsada por Kiev y Washington. El mandatario estadounidense subrayó que su aval será determinante para que el plan prospere en el escenario internacional, según declaraciones recogidas por EFE.

Está previsto que Trump reciba el domingo a Zelenski en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, donde pasa las vacaciones navideñas.

El encuentro tendrá como objetivo discutir el contenido del nuevo plan de paz y explorar posibles vías para detener el conflicto armado que comenzó en febrero de 2022 con la invasión rusa a territorio ucraniano.

Donald Trump espera hablar pronto con Vladímir Putin

El líder republicano expresó su confianza en que la reunión será productiva y afirmó que el resultado podría ser positivo también para el presidente ruso, Vladímir Putin, con quien dijo esperar hablar “pronto”. Estas declaraciones refuerzan la idea de que Washington busca reactivar canales diplomáticos directos con Moscú en un momento clave del conflicto.

En paralelo, Zelenski mantuvo el jueves, 25 de diciembre de 2025, una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con quienes abordó “nuevas ideas” para alcanzar la paz, incluyendo formatos de negociación, reuniones y la hoja de ruta del proceso.

El plan de 20 puntos, que según Zelenski está completo en un 90 % y ha sido rechazado por Moscú, contempla un pacto de no agresión y garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania similares a las de la OTAN.

También propone opciones territoriales como congelar la actual línea del frente o crear una zona desmilitarizada en partes de Donetsk, además de abordar la disputa por la central nuclear de Zaporiyia, actualmente bajo control ruso, informó EFE.

