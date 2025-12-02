El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes, 2 de diciembre de 2025, que cualquier país que produzca o trafique droga hacia territorio estadounidense “está sujeto a ataques”.

Durante una reunión con su Gabinete en la Casa Blanca, Trump afirmó que recibió informes sobre el rol de Colombia en la producción de cocaína y sostuvo que cualquier nación que venda droga a EE.UU. podría ser blanco de acciones militares.

El mandatario reiteró que los ataques contra los cárteles dentro de territorio venezolano comenzarán “muy pronto”, al asegurar que “Venezuela ha sido peor que la mayoría”, pero que existen otros países que también envían “a sus narcotraficantes” a Estados Unidos, de acuerdo con declaraciones recogidas por EFE.

El Pentágono explicó que una ofensiva terrestre ampliaría la operación militar Lanza del Sur, que desde septiembre destruyó 21 embarcaciones sospechosas de transportar droga en el Caribe y el Pacífico oriental.

Estados Unidos acusa al Cártel de los Soles

En estas acciones murieron 82 tripulantes, según cifras divulgadas este martes. El despliegue estadounidense, uno de los mayores en la zona en décadas, aumentó la presión sobre el mandatario Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de liderar el denominado Cártel de los Soles, calificado por EE.UU. como organización terrorista extranjera, según indicó EFE.

Trump también cuestionó en los últimos meses al presidente colombiano, Gustavo Petro, al que acusa de inacción en la lucha antidrogas y de “liderar el narcotráfico”. Petro rechaza estas acusaciones y considera que el despliegue militar en la región constituye una “injerencia” en asuntos internos.

Frente a su Gabinete, Trump insistió en que EE.UU. “tiene derecho a defenderse” de la “ola de drogas” que ingresa por sus fronteras.

Con información de EFE