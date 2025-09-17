Tres agentes de la Policía de Pensilvania fallecieron este miércoles 17 de septiembre durante un tiroteo en North Codorus, condado de York. El atacante se quitó la vida tras los hechos, y las autoridades mantienen abierta la investigación sobre las causas del incidente.

El coronel Christopher Paris, comisionado de la Policía estatal de Pensilvania, expresó en una rueda de prensa que sus pensamientos están con los familiares de los agentes fallecidos y de los heridos, y reconoció que “el dolor será insoportable”.

Detalles del tiroteo y el estado de los agentes heridos

El incidente ocurrió mientras los oficiales cumplían con una orden judicial. Además de los tres fallecidos, un oficial permanece en estado crítico y otro se encuentra gravemente herido en el hospital Wellspan de York.

Paris confirmó que no existe ninguna amenaza activa y que la Policía Estatal lidera la investigación.

Avances de la investigación y respuesta de las autoridades

El comisionado señaló que “hay muchos detalles que la Policía no está lista para revelar” mientras se desarrolla la investigación.

Por su parte, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, se trasladó al lugar del incidente y declaró que “este tipo de violencia no está bien, necesitamos mejorar como sociedad“.

Reacciones de las autoridades y medidas de seguridad en la zona

Shapiro informó en un mensaje de X que había sido notificado sobre el incidente y se dirigía al lugar de los hechos.

Tres agentes de policía de Pensilvania (EE.UU.) mueren durante un tiroteo cuando cumplían una orden judicial. https://t.co/5A7SqWp7Zx — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 17, 2025

Por su parte, el vicegobernador Austin Davis pidió a las personas mantenerse alejadas de la zona mientras se conocen más detalles.

Agentes del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) acudieron a la escena para colaborar con la investigación. Según fuentes citadas por NBC, el presunto tirador murió por una herida de bala autoinfligida.

