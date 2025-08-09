Agencia EFE

Un tiroteo en Times Square, uno de los destinos turísticos más visitados de Nueva York, dejó tres personas heridas y un sospechoso detenido este sábado 9 de agosto de 2025.

El incidente, registrado cerca de la 01:20 en el cruce de la calle 44 con la Séptima Avenida, ha reavivado la conversación sobre la seguridad en zonas de alta afluencia turística.

Adolescente de 17 años bajo custodia policial

Según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el presunto tirador es un adolescente de 17 años que habría iniciado el ataque tras una disputa verbal.

Entre las víctimas se encuentran una mujer de 18 años y dos hombres de 19 y 65 años, todos en condición estable tras recibir atención médica.

La rápida acción policial permitió detener al sospechoso en la escena, evitando más víctimas.

Turistas huyen y redes sociales captan el caos

Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de turistas corriendo para ponerse a salvo.

Este tiroteo en Times Square ha recordado un incidente ocurrido en Manhattan hace dos semanas, donde cuatro personas murieron, incluido un agente de policía.

La cercanía temporal de ambos hechos ha generado inquietud en residentes y visitantes.

NYPD resalta reducción histórica de tiroteos en 2025

El NYPD informó recientemente que Nueva York registró el menor número de tiroteos en su historia en los primeros siete meses de 2025: 412 incidentes y 489 víctimas, con una reducción interanual del 26,4 % en homicidios.

Las autoridades aseguran que refuerzan la seguridad en puntos estratégicos como Times Square. Su intención es garantizar la protección de turistas y locales.

