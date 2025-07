El turismo desmedido deteriora algunos de los destinos más icónicos del mundo. Según la revista internacional Travel and Tour World, existen lugares que “ya no valen la pena visitar” debido a la saturación turística, el deterioro ambiental y la presión sobre servicios básicos. La lista fue difundida por el portal Portafolio, que alertó sobre las consecuencias del turismo no regulado.

Venecia (Italia)

La Ciudad de los Canales es símbolo del turismo desaforado. Con una población que disminuye drásticamente, Venecia lucha contra el impacto de los cruceros, la subida del nivel del mar y la pérdida de identidad local. Como reporta Portafolio, el gobierno opta por imponer una tasa a los turistas para reducir la presión sobre sus servicios y su delicado ecosistema acuático.

Bali (Indonesia)

Conocida por su espiritualidad y belleza natural, Bali hoy enfrenta deforestación, urbanización acelerada, escasez de agua y alta contaminación. Aunque atrae a quienes buscan bienestar, la crisis ecológica amenaza su futuro. Según Portafolio, la isla requiere regulaciones urgentes para mantener su atractivo sostenible.

Machu Picchu (Perú)

Este sitio arqueológico, uno de los más visitados de Sudamérica, enfrenta retos medioambientales y logísticos. Travel and Tour World señala que la alta afluencia de turistas encarece los costos de ingreso. Esto incrementa los residuos sólidos y genera un impacto negativo en los caminos incas y el ecosistema andino. Portafolio subraya que la experiencia para el visitante se volvió menos placentera.

Kioto (Japón)

Antigua capital imperial, Kioto sufre por la pérdida de tranquilidad en sus calles tradicionales. Templos saturados, congestión en barrios residenciales y el cierre de comercios locales por la turistificación generan molestias entre sus habitantes. Travel and Tour World advierte que el turismo masivo está erosionando el valor cultural del lugar.

Santorini (Grecia)

Esta isla griega padece por la llegada constante de cruceros y el crecimiento desordenado. Las montañas de basura, la escasez de vivienda y la presión sobre los servicios básicos afectan la calidad de vida local. Como lo detalla Portafolio, la isla enfrenta serias tensiones entre residentes y visitantes.

