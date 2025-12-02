La muerte de Gerson do Melo Machado, un joven de 19 años que ingresó a la jaula de una leona en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara (Bica), en João Pessoa (Brasil), ha reavivado el debate sobre la seguridad en los zoológicos.

¿Quién era Gerson de Melo Machado, el joven que ingresó a la jaula de una leona en Brasil?

Tras el incidente se confirmó que el joven padecía esquizofrenia y tenía antecedentes de abandono institucional. El domingo 30 de noviembre de 2025, logró escalar un muro de seis metros, superar las barreras de protección y acceder con calma al interior del recinto antes de ser atacado por el animal.

Do Melo Machado fue criado en la red pública de acogida y posteriormente encarcelado por delitos menores, señaló El País de España. Su historia generó críticas por parte de profesionales que lo habían tratado, quienes denunciaron su situación de desamparo y calificaron su muerte como “una tragedia anunciada”, señalando que necesitaba atención psiquiátrica adecuada y no prisión.

Además de la conmoción pública, el suceso ha abierto una nueva interrogante: qué ocurrirá con la leona involucrada en el ataque.

Este es el destino de la leona que mató a un joven en un zoológico de Brasil

La administración del parque confirmó, en un comunicado, que la felina no será sacrificada. Según sus autoridades, el animal actuó dentro de su instinto natural de defensa y no mostró comportamientos agresivos fuera del contexto del ataque y no será sacrificada.

Monitoreo continuo y evaluación del comportamiento

El parque informó que la leona se encuentra en buen estado físico, pero sometida a monitoreo constante debido al alto nivel de estrés que experimentó. Veterinarios, cuidadores y técnicos trabajan de manera permanente para estabilizarla emocionalmente y garantizar su bienestar.

“En ningún momento se consideró la eutanasia”. El protocolo, en casos como este, contempla monitoreo, evaluación del comportamiento y atención especializada, señaló la administración en el comunicado, publicado en sus redes sociales.

Asimismo, el veterinario del parque, Thiago Nery, explicó que la leona entró en “shock”, pero obedeció las órdenes del personal para volver a su jaula. El entrenamiento anual que recibe permitió controlarla sin tranquilizantes ni armas de fuego.

¿Regresará a su rutina normal?

Aunque la leona permanece dentro del zoológico, por ahora no interactúa con visitantes. El parque continúa cerrado desde el día del incidente y seguirá así mientras avanzan las investigaciones, informó La Nación. La administración prevé que la felina retome gradualmente su rutina cuando las evaluaciones confirmen que su comportamiento se ha estabilizado.

El zoológico aclaró que se prioriza el bienestar del animal y que cualquier decisión sobre su manejo considerará criterios técnicos y el análisis de especialistas en fauna silvestre.

Investigación sobre la seguridad del parque

En paralelo, la Secretaría de Medio Ambiente y el Consejo Regional de Medicina Veterinaria de Paraíba (CRMV-PB) investigan las condiciones estructurales del Parque Bica. La comisión técnica evaluará los sistemas de vigilancia, el control de accesos y los protocolos de manejo animal.

El organismo recordó que el parque ya había enfrentado incidentes previos, lo que refuerza la necesidad de revisar las medidas de seguridad. También solicitará explicaciones formales sobre posibles fallas que permitieron que el joven ingresara al recinto.

