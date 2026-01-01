Un incendio en Suiza deja 40 muertos y 115 heridos, la mayoría en estado grave, tras un siniestro registrado la madrugada de este jueves en un bar de la estación de esquí de Crans Montana, en el cantón de Valais.

Más noticias

Tragedia en Suiza deja más de 40 muertos

Según confirmaron las autoridades locales, el hecho ocurrió en un bar al que acuden jóvenes. La situación obligó a activar un amplio operativo de emergencia, atención médica y cooperación internacional, de acuerdo con información de EFE.

La Policía cantonal de Valais precisó que el número de víctimas mortales llegó a cuarenta y que 115 personas resultaron heridas, muchas con quemaduras extensas y profundas.

Las autoridades priorizan la atención de los casos críticos y el traslado de pacientes a otros países europeos ante la gravedad de las lesiones.

Los equipos médicos distribuyeron a los heridos en hospitales de Sion, Lausana, Ginebra y Zúrich. En los casos más complejos, Suiza coordinó evacuaciones hacia Alemania, Francia e Italia, países que ofrecieron apoyo inmediato tras la tragedia.

Identificación de las víctimas

Las autoridades centraron parte de los esfuerzos en la identificación de los fallecidos, una tarea que, según la fiscalía, tomará tiempo. La procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, indicó que resulta difícil establecer plazos debido al estado de los cuerpos.

La fiscalía activó un dispositivo especializado de medicina legal para acelerar el proceso. Pilloud explicó que el objetivo consiste en entregar respuestas a las familias en el menor tiempo posible.

Posible causa del incendio en el bar

La investigación preliminar apunta a un fuego generalizado que derivó en una explosión dentro del local. Las autoridades aún no determinan la causa inicial del incendio y mantienen abiertas varias líneas de investigación.

Ante las preguntas sobre el cumplimiento de las medidas de seguridad, la fiscalía evitó pronunciarse sobre aspectos específicos del establecimiento, como las vías de evacuación o el acceso al bar, que funcionaba en un subsuelo. Las pericias técnicas continuarán en los próximos días.

El comandante de la policía cantonal, Frederic Gisler, señaló que el público presente al momento de la tragedia en su mayoría eran jóvenes.

Apoyo internacional y reacción de Francia

El incendio en Suiza generó una rápida respuesta internacional. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó que hospitales franceses recibirán a heridos del siniestro y ofreció más apoyo a las autoridades helvéticas.

Macron informó, a través de un mensaje en la red social X, que mantuvo contacto con el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, para expresarle solidaridad. “El balance es terrible”, señaló el mandatario francés, en referencia al número de muertos y heridos.

Francia, Italia y Alemania propusieron desde las primeras horas acoger a pacientes con quemaduras graves, varios de los cuales serán trasladados en helicóptero. El Ministerio francés de Exteriores confirmó la identificación de dos ciudadanos franceses entre los heridos, sin descartar que existan más víctimas de esa nacionalidad.

Con información de EFE.