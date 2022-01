Tornado destruye viviendas y deja heridos en Florida

Un tornado tocó tierra este 16 de enero de 2022 y destruyó decenas de viviendas dejando varios heridos en el oeste de Florida.

Las autoridades del condado de Lee indicaron que 28 casas fueron dañadas y que al menos 62 quedaron inhabitables tras el paso del fenómeno natural.

Hasta el momento no se ha informado de víctimas mortales pero sí de cuatro personas que resultaron heridas por el paso de este fenómeno, que dejó sin electricidad a unos 7 000 hogares de la zona.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó de que el tornado también tocó tierra algo más al sur, en el condado de Collier, cerca de la turística ciudad de Naples.

La Patrulla de Carreteras de Florida publicó en Twitter un video en el que se ve un tornado cruzando la transitada Interestatal 75 e informó de que un gran camión se volcó en mitad de la carretera, aunque el conductor solo sufrió heridas leves.

Tornado with 𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿 𝗳𝗹𝗮𝘀𝗵𝗲𝘀 in Fort Myers, Florida this morning! 🌪⚠️



This video was captured roughly two hours ago from the Neighborhood Walmart off College Pkwy near McGregor.



Video sent in by: Neisha Gunn#weather #flwx #stormhour #tornado pic.twitter.com/xSgr2YnPVd