Tiroteo en resort de Cancún; al menos dos muertos

Este jueves 4 de noviembre de 2021 se reportó un tiroteo en el hotel Hyatt Ziva en Cancún, en la entidad federativa de Quintana Roo, en México. Según informa el portal de noticias Infobae, la balacera ocurrió en el resort, ubicado en la Bahía de Petempich. Los turistas se escondieron en las habitaciones mientras hombres armados irrumpían en las instalaciones.

Huéspedes corrieron por sus vidas y utilizaron redes sociales para confirmar el ataque registrado durante la tarde de hoy.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó que se registró un enfrentamiento “entre integrantes de grupos antagónicos de narcomenudistas” en la playa de Puerto Morelos. La dependencia señaló que dos de ellos perdieron la vida en el lugar y no hay heridos de gravedad.

Diario El Universal de México informó que un turista resultó herido. El Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo y Comunicación de Quintana Roo (C-5), con sede en Cancún, recibió el reporte de un promedio de 15 personas armadas en playas del hotel Hyatt Ziva de Bahía Petempich, informó el diario.

El reporte, que aún es preliminar, refiere que probablemente una persona fue privada de la libertad e ingresada a una embarcación para ser llevada a un sitio desconocido, con dirección norte. También se mencionaba que existe una persona lesionada, al ser golpeada con la cacha de una pistola y otra más herida de bala.

La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo mencionó que “se reportó al 911 una actividad irregular suscitada en las inmediaciones de un hotel, ubicado en el municipio de Puerto Morelos. La Policía Quintana Roo ya se encuentra verificando lo sucedido”. No hay turistas lesionados de gravedad ni secuestrados.

“Le dijeron a todos los huéspedes y empleados que se agacharan, y a todos nos llevan a escondernos dentro del Hyatt Ziva Riviera Cancún Resort. ¿Un francotirador? ¿Amenaza terrorista o secuestros? No nos dicen nada”, escribió Mike Sington, exejecutivo de NBCUniversal, en su cuenta de Twitter.

El esposo de Andrew Krop, un artista que trabaja para el grupo de vacaciones Vacaya, dijo al medio The Sun que el tiroteo inició poco después de las 15:00 hora local.

“Se están quedando en el resort Hyatt Ziva en Cancún. Hace media hora él me marcó por teléfono y me dijo que hombres habían llegado a la playa con ametralladoras y comenzaron a disparar”, dijo Krop, reveló el medio. “Él corrió con amigos y ahora mismo se está escondiendo en un cuarto con seguro”, agregó.

En los videos de la escena se puede observar a varios huéspedes del resort de cinco estrellas esconderse detrás de paredes, agachándose en el piso y ocultándose en cuartos. Sington, en su cuenta de Twitter, informó que paramédicos habían arribado al lugar para auxiliar.

“Nos seguimos escondiendo en un cuarto obscuro dentro del hotel. Otros huéspedes me dijeron que escucharon los disparos de armas. El resort está aislado y también me dijeron que los sicarios llegaron de la playa. Los empleados del hotel se están abrazando entre ellos”, publicó a las 15:24 hora local.

Los tweets del ex ejecutivo de NBCUniversal señalan que todos los huéspedes y empleados fueron sacados de sus escondites y llevados al lobby. “Todavía no hay una actualización del hotel. Las personas se están abrazando y llorando”, contó.

Otros turistas relataron a Sington que se encontraban jugando voleibol en la playa cuando los atacantes se aproximaron disparando sus armas de fuego. “Todos corrieron de la playa y las albercas. Los empleados nos llevaron a cuartos para escondernos detrás de las cocinas”, mencionó.

All guests and employees told to duck, and we’re all taken to hiding places at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. Active shooter? Terrorist or kidnapping threat? They’re not telling us anything. pic.twitter.com/Hf7SRzRJIZ