Al menos tres adolescentes resultaron heridos este miércoles, 10 de septiembre de 2025, tras un tiroteo en una preparatoria de la zona metropolitana de Denver, capital de Colorado (Estados Unidos). Dos de los afectados son estudiantes de la institución y un tercero fue trasladado de emergencia a un hospital, según confirmaron las autoridades locales.

Dos estudiantes fueron atendidos en el lugar del hecho

La Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson indicó que el ataque ocurrió en la preparatoria Evergreen High School, ubicada a menos de 50 kilómetros al suroeste de Denver.

De acuerdo con los primeros reportes, dos estudiantes fueron atendidos en el lugar y posteriormente llevados a un centro de salud cercano. El Hospital St. Anthony’s confirmó a medios locales que recibió a un tercer adolescente herido, sin ofrecer mayores detalles sobre su identidad ni estado actual.

Operativo policial y de emergencia

El tiroteo desató un amplio operativo policial y de emergencia. La alerta se registró a las 12:40 , momento en el que las autoridades pidieron a la población evitar acercarse al área debido al riesgo de un nuevo ataque.

Hasta el cierre de esta edición, no se ha aclarado si el presunto autor del tiroteo fue detenido ni cuántos tiradores estarían involucrados, lo que mantiene en incertidumbre a la comunidad escolar y a las familias de los estudiantes.

Los tiroteos en centros educativos se convirtieron en un problema recurrente en Estados Unidos, lo que ha generado intensos debates sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y el control de armas.

Autoridades en Denver mantendrán la suspensión de clases

En el caso de Evergreen High School, las autoridades locales anunciaron que se mantendrá la suspensión de clases mientras avanzan las investigaciones y se garantice la seguridad en el campus. La comunidad de Denver expresó su preocupación ante este nuevo episodio de violencia armada que afecta a menores de edad y que pone nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la prevención de estas tragedias.

Con información de EFE