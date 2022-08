Tres heridos dejó un tiroteo en parque de diversiones de Illinois, EE.UU.

Agentes de la Policía buscaban al autor del tiroteo en un parque de diversiones de Illinois, en Estados Unidos, luego de un ataque armado que dejó tres heridos en ese lugar de entretenimiento. El hecho violento ocurrió la noche del domingo 14 de agosto de 2022.

Según información difundida en redes sociales, el tiroteo en el parque de diversiones ocurrió en el establecimiento acuático Six Flags, en Illinois, cuando cientos de personas concurrían a ese lugar.

Reportes de personas, que grabaron distintos videos de la situación, señalaron que el armado disparó desde un vehículo. El sospechoso había huido del lugar, luego de atacar a los concurrentes.

