Al menos seis personas murieron, incluido un oficial de Policía, este lunes 28 de julio de 2025 durante un tiroteo en Manhattan en, el centro de Nueva York.

Según informó la Policía neoyorquina al diario New York Times, el tiroteo se produjo alrededor de las 18:00 locales (17:00 de Ecuador), en el centro de la ciudad.

Las autoridades confirmaron que el atacante fue abatido. “En este momento, la escena ha sido contenida y el tirador solitario está muerto.”, dijo en la red social X el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York.

I have been on scene at the shooting in Midtown, and we can report the shooter is neutralized.



The NYPD are now searching 345 Park Avenue carefully. If you are in the building, please stay where you are.



People have been shot and injured, and I will soon be going to the… pic.twitter.com/FYcOfuMxg6