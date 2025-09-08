El atentado se produjo en una parada de autobús en el cruce de Ramot, al norte de Jerusalén, cuando dos hombres armados abrieron fuego contra civiles poco después de las 10:00.

Más noticias

Según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA), tres de los fallecidos, incluido Pinto, eran hombres de unos 30 años, mientras que otro era un hombre de unos 50.

A ellos se suman una mujer de mediana edad que murió en el hospital, era parte del movimiento juvenil sionista religioso. Además, otra víctima que perdió la vida más tarde, elevando el total de muertos a seis. 12 personas resultaron heridas, siete de ellas en estado grave.

Atacantes procedentes de Cisjordania

De acuerdo con la información de EFE, los atacantes eran dos palestinos procedentes de Cisjordania ocupada, quienes fueron abatidos en el lugar por civiles armados.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, confirmó la nacionalidad de los responsables durante una visita oficial en Hungría. Tras el ataque, el Ejército israelí desplegó tropas adicionales tanto en Jerusalén como en Ramala, con el argumento de reforzar la lucha contra el terrorismo en la región.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó el atentado y afirmó que el terrorismo no logrará sus objetivos. “El impactante ataque nos recuerda una y otra vez que luchamos contra el mal absoluto”, expresó en un mensaje difundido en la red social X.

Acciones en Gaza y Cisjordania

Herzog agradeció además los “actos de heroísmo” de los civiles que respondieron a los atacantes y envió condolencias a las familias de las víctimas. El grupo islamista Hamás reivindicó el ataque como una “respuesta natural” a las acciones de Israel en Gaza y Cisjordania, e hizo un llamado a intensificar la confrontación contra las fuerzas de seguridad y los colonos.

El fallecimiento de Pinto, quien recientemente se casó, conmocionó tanto a su familia en Melilla como a la comunidad de residentes españoles en Israel. El caso refleja la compleja situación de seguridad que atraviesa la región, marcada por la escalada de violencia entre las fuerzas israelíes y grupos palestinos.

Enlace externo: Jerusalén

Con información de Efe