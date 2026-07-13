Tiroteo en Estados Unidos: una persona muere en Maine en el que estuvo implicado el ICE

Una persona murió este lunes en un tiroteo en Maine, Estados Unidos, relacionado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ryan Fecteau, líder de la Cámara de Representantes estatal, confirmó la noticia a través de un mensaje en Facebook.

Detalles del incidente en Biddeford

El tiroteo en Biddeford hoy ocurrió esta mañana, según Fecteau, quien indicó que “una persona ha fallecido. El ICE está implicado”. En el lugar de los hechos se encuentran la Policía de Maine y el Departamento estatal de Seguridad Pública, mientras que se espera la llegada del FBI para investigar el caso.

Información sobre la víctima

Hasta el momento, no se ha revelado información adicional sobre la víctima ni sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos. Este trágico evento ocurre pocos días después de que un agente de ICE matara a un migrante mexicano durante un operativo de detención en Texas.

Contexto de violencia relacionada con ICE

La víctima del tiroteo fue identificada como Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se encontraba en Estados Unidos de manera irregular. Este año, al menos seis personas han muerto por disparos de agentes migratorios en el país. Entre las víctimas se encuentran los estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, quienes perdieron la vida durante un amplio operativo realizado en Minnesota en enero.

Impacto en la seguridad pública en Maine

La situación genera preocupación sobre la seguridad pública en Maine, especialmente considerando el contexto de violencia asociado con las operaciones del ICE. La comunidad local espera respuestas claras sobre este incidente y su repercusión en las políticas migratorias y de seguridad.