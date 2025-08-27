Al menos dos personas murieron y 20 más resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido este miércoles 27 de agosto de 2025 en una escuela de Minneapolis. Los heridos recibieron atención médica en centros asistenciales por las múltiples lesiones que presentaban.

Las autoridades aún no han revelado la identidad de las dos víctimas mortales del ataque en la escuela católica de Annunciation. Sin embargo, medios estadounidenses como ABC y Fox News confirmaron la información.

Reacciones oficiales

La policía informó que el tirador fue neutralizado y ya no representa una amenaza activa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció al FBI por su rápida actuación y pidió a la población unirse en oración por todas las personas afectadas.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, señaló que la policía estatal asumió el mando de la investigación. Hasta el momento, no ha revelado detalles sobre el atacante ni su posible motivación.

Contexto del caso

Los reportes policiales indican que en las últimas 24 horas se registraron cuatro tiroteos en distintas zonas. El ataque en la escuela generó mayor alarma porque dejó a niños atrapados en medio del fuego cruzado.

Las familias de los estudiantes se encuentran reunidas en una zona segura dentro de la escuela. Personal de emergencia los atiende de manera directa, según confirmaron las autoridades locales.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ofreció una conferencia de prensa a las 10:30 de la mañana, hora local, para informar sobre el desarrollo del caso. En su intervención dijo que no es momento solo de oraciones, que los niños estuvieron literalmente rezando en la primera semana de clases y que ellos estaban en una iglesia cuando sucedió el ataque.

Su discurso giró en resaltar en que es momento de acciones y no solo de palabras.

