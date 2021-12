Tifón Rai arrasa la isla filipina de Siargao

El tifón Rai, el más poderoso en llegar a Filipinas este año, ha arrasado la turística isla de Siargao, que ha quedado prácticamente inundada, según las imágenes facilitadas por las autoridades este viernes 17 de diciembre del 2021.

Un video aéreo publicado por la guardia costera de Filipinas muestra la isla de 94 000 habitantes totalmente inundada y fotografías de edificios devastados por dentro, además de árboles y postes de la luz caídos.

El gobernador de la isla, Francisco Matugas, dijo que “toda la isla ha quedado devastada“, según un comunicado recogido por los medios locales.

Al menos una persona ha muerto debido al tifón, según el recuento de las autoridades, que tratan de confirmar otros 12 fallecimientos y 7 desapariciones, de acuerdo con el medio Rappler.

El presidente filipino, Rodrigo Duterte, anunció este viernes que visitará durante el fin de semana las zonas afectadas.

Los destrozos causados por el tifón, con ráfagas de viento de hasta 205 kilómetros por hora, dificultan las tareas de los equipos de emergencia y el recuento de las víctimas.

Rai, que ha perdido fuerza desde que tocara tierra por primera vez en la isla de Siargao en la tarde del jueves, obligó a evacuar de manera preventiva a más de 300 000 personas, de las cuales al menos 14 000 permanecen todavía desplazadas, según el último informe del Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres.

El embate del tifón, conocido como Odette en el país y el decimoquinto en llegar a Filipinas este año, ha pasado por un total de nueve islas donde ha destruido las comunicaciones en algunas áreas y arrancado los techos y provocado daños en numerosos edificios.

#OdettePH / #TyphoonOdette has made landfall — conditions will continue to deteriorate across the central #Philippines.pic.twitter.com/6zM2oOJf7U