El Gobierno de facto talibán informó este lunes 1 de septiembre de 2025 que un terremoto de magnitud 6.0 golpeó anoche el este de Afganistán y dejó 800 muertos y unos 2 500 heridos. Las autoridades confirmaron que el epicentro se ubicó cerca de la provincia de Nangarhar, lo que provocó graves daños en varias zonas.

El portavoz talibán Zabihullah Mujahid detalló en una rueda de prensa que Kunar registró el mayor impacto con 800 fallecidos y 2 500 heridos. Aclaró que el balance aún no es definitivo y podría aumentar con el paso de las horas. También explicó que en Nangarhar la cifra se mantiene en 12 muertos y 255 heridos.

Respuesta de las autoridades

Mujahid aseguró que los equipos de apoyo y los médicos de distintos ministerios participan en las labores de asistencia. Según dijo, trabajan de forma continua para atender a los afectados. Además, el ministro del Interior, Khalifa Sirajuddin Haqqani, ordenó a los funcionarios locales brindar ayuda inmediata a las familias damnificadas.

Las autoridades informaron que los equipos de rescate buscan sobrevivientes desde la madrugada. Sin embargo, las operaciones enfrentan dificultades por los deslizamientos de tierra que bloquearon carreteras clave en la región oriental. Este obstáculo retrasa el acceso a las comunidades más alejadas y complica la entrega de ayuda.

Detalles del sismo de 6

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisó que el epicentro del terremoto se localizó 27 kilómetros al este de Nangarhar, a una profundidad de ocho kilómetros. Esa característica geológica aumenta el poder destructivo de un seísmo.

El primer temblor se registró el domingo 31 de agosto a las 23:47 hora local (19:17 GMT). Luego ocurrieron al menos dos réplicas, una de ellas de magnitud 5.2. Los especialistas advirtieron que las sacudidas continuas incrementan el riesgo de derrumbes en un terreno ya inestable.

Las autoridades temen que la cifra de muertos y heridos suba a medida que los equipos lleguen a las zonas remotas. Afganistán figura entre los países más vulnerables a los desastres naturales. Su infraestructura precaria, el débil sistema de salud y la limitada ayuda internacional agravan los efectos de catástrofes como la ocurrida anoche en el este del país.

