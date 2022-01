Depósito marino causa derrame de 20 toneladas de petróleo en Tailandia

Una boya marina usada para almacenar petróleo ha causado un derrame de 20 toneladas de crudo en el sureste de Tailandia, informó este martes 25 de enero del 2022 Star Petroleum Refining, la compañía responsable que está participada por Chevron (EE.UU.).

En un comunicado, Star Petroleum Refining indicó que descubrió el derrame a 20 kilómetros de la costa de la provincia de Rayong en la noche del martes y que pudo detener el escape este miércoles, al tiempo que trabaja para limpiar el crudo en el mar.

En las tareas de limpieza también participan la Marina tailandesa, el Departamento de Recursos Marinos y otras agencias gubernamentales.

CORRECTION: An aerial view shows crude oil which leaked from an undersea pipeline near the Map Ta Phut industrial estate in Rayong province. The pipeline belongs to Star Petroleum Refining. #BangkokPost #Thailand #environment



Story | https://t.co/ZGMqHglrtl pic.twitter.com/utLp8xFfVf